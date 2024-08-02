https://ria.ru/20240802/sovfed-1963623508.html

Совфед одобрил закон о праве полицейских выдворять иностранцев

Совфед одобрил закон о праве полицейских выдворять иностранцев - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон о праве полицейских выдворять иностранцев

Совет Федерации одобрил закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:07

2024-08-02T11:07

2024-08-02T11:07

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Сейчас такими полномочиями обладают только судьи и пограничники. Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. Предусмотрена возможность продления судьёй указанного срока по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20240802/migranty-1963621516.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф