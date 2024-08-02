В Сочи возбудили дело против двух женщин и мужчины, избивших знакомого
СК возбудил дело против двух женщин и мужчины, избивших знакомого у пляжа в Сочи
Автомобиль СК РФ. Архивное фото
СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Уголовное дело о смерти по неосторожности возбуждено против двух женщин и мужчины, которые подозреваются в том, что до смерти избили знакомого в районе пляжа в сочинском поселке Вардане, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
По данным следствия, 31 июля около железной дороги в районе пляжа поселка в Лазаревском районе компания из двух женщин и двух мужчин выпивала, один из парней начал оказывать знаки внимания девушке, что стало причиной конфликта. В результате ссоры две женщины и мужчина нанесли ему не менее десяти ударов в тело и в голову. Они ушли, а потерпевший скончался от полученных травм. Тело мужчины обнаружили прохожие следующим утром.
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"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Твери и их знакомого. Они подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении краевого СК.
Отмечается, что правоохранители оперативно вычислили местонахождение двух женщин, в ближайшее время их доставят к следователям. Третьего подозреваемого еще ищут. В рамках дела назначены судебно-медицинские, генетическая и судебная психолого-психиатрические экспертизы.
Поселок Вардане располагается в Лазаревском районе курорта. Основные пляжи поселка пролегают вдоль железной дороги, нередко Вардане выбирают туристы, предпочитающие спокойный отдых.
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