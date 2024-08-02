Суд арестовал экс-советника мэра Сочи
Экс-советника мэра Сочи арестовали по делу о взятках за места на кладбищах
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи вынес решение об аресте на 2 месяца экс-советника мэра курорта, который обвиняется по делу о взятках за продажу мест на городских кладбищах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О возбуждении дела СК сообщил в среду. По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы, считает следствие. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, отмечал СК. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей. В четверг экс-советник мэра Сочи и его двое поддельников были задержаны сочинскими следователями.
Утром в пятницу экс-советника мэра Сочи доставили в Центральный районный суд города по улице Горького. Во время конвоирования Пищур, отвечая на вопрос о жалобах на задержание, ответил, что жалоб нет.
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"Суд постановил… избрать в отношении Пишура Родиона Валерьевича 23 февраля 1978 года рождения, уроженца города Сочи Краснодарского края, гражданина Российской Федерации… ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления пунктами п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, меру пресечения с заключением под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 сентября 2024 года", - зачитал судья решение в ходе открытого судебного заседания.
Ходатайство защитника обвиняемого оставить Пищура под домашним арестом оставлено без удовлетворения.
Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).