Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-советника мэра Сочи - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 02.08.2024 (обновлено: 11:46 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/sochi-1963631024.html
Суд арестовал экс-советника мэра Сочи
Суд арестовал экс-советника мэра Сочи - РИА Новости, 02.08.2024
Суд арестовал экс-советника мэра Сочи
Центральный районный суд Сочи вынес решение об аресте на 2 месяца экс-советника мэра курорта, который обвиняется по делу о взятках за продажу мест на городских... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:29
2024-08-02T11:46
сочи
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи вынес решение об аресте на 2 месяца экс-советника мэра курорта, который обвиняется по делу о взятках за продажу мест на городских кладбищах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.О возбуждении дела СК сообщил в среду. По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы, считает следствие. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, отмечал СК. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей. В четверг экс-советник мэра Сочи и его двое поддельников были задержаны сочинскими следователями.Утром в пятницу экс-советника мэра Сочи доставили в Центральный районный суд города по улице Горького. Во время конвоирования Пищур, отвечая на вопрос о жалобах на задержание, ответил, что жалоб нет."Суд постановил… избрать в отношении Пишура Родиона Валерьевича 23 февраля 1978 года рождения, уроженца города Сочи Краснодарского края, гражданина Российской Федерации… ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления пунктами п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, меру пресечения с заключением под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 сентября 2024 года", - зачитал судья решение в ходе открытого судебного заседания.Ходатайство защитника обвиняемого оставить Пищура под домашним арестом оставлено без удовлетворения.Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
https://ria.ru/20240731/vzyatka-1963221339.html
https://ria.ru/20240611/sud-1952250238.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Сочи, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал экс-советника мэра Сочи

Экс-советника мэра Сочи арестовали по делу о взятках за места на кладбищах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи вынес решение об аресте на 2 месяца экс-советника мэра курорта, который обвиняется по делу о взятках за продажу мест на городских кладбищах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О возбуждении дела СК сообщил в среду. По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы, считает следствие. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, отмечал СК. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей. В четверг экс-советник мэра Сочи и его двое поддельников были задержаны сочинскими следователями.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Москве бывших полицейских будут судить за взятку от нелегального мигранта
31 июля, 15:53
Утром в пятницу экс-советника мэра Сочи доставили в Центральный районный суд города по улице Горького. Во время конвоирования Пищур, отвечая на вопрос о жалобах на задержание, ответил, что жалоб нет.
«
"Суд постановил… избрать в отношении Пишура Родиона Валерьевича 23 февраля 1978 года рождения, уроженца города Сочи Краснодарского края, гражданина Российской Федерации… ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления пунктами п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, меру пресечения с заключением под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 сентября 2024 года", - зачитал судья решение в ходе открытого судебного заседания.
Ходатайство защитника обвиняемого оставить Пищура под домашним арестом оставлено без удовлетворения.
Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Экс-адвоката из Краснодара, осужденного за взятки, отпустили по УДО
11 июня, 18:13
 
СочиПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала