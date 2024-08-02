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СМИ: Харрис проведет собеседования с кандидатами в вице-президенты - РИА Новости, 02.08.2024
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19:56 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sobesedovaniya-1963769537.html
СМИ: Харрис проведет собеседования с кандидатами в вице-президенты
СМИ: Харрис проведет собеседования с кандидатами в вице-президенты - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: Харрис проведет собеседования с кандидатами в вице-президенты
Вице-президент США и возможный кандидат от демократов на президентских выборах в ноябре Камала Харрис на этих выходных проведет собеседования с выбранными ею... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:56
2024-08-02T19:56
в мире
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пит буттиджич
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США и возможный кандидат от демократов на президентских выборах в ноябре Камала Харрис на этих выходных проведет собеседования с выбранными ею шестью вероятными кандидатами на пост вице-президента, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Вице-президент Харрис сузила свой круг поиска (будущего) вице-президента до шести финалистов и планирует провести собеседования с ними на этих выходных", - пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. Отмечается, что среди возможных вариантов Харрис рассматривает губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Иллинойса Джея Прицкера, министра транспорта Пита Буттиджича, губернатора Миннесоты Тима Вальца и сенатора Марка Келли. Ранее New York Times со ссылкой на источники писала о том, что юридическая фирма, нанятая штабом Харрис для изучения потенциальных кандидатов, которые могут стать ее напарниками для участия в выборах, завершила работу. Харрис планирует объявить о своем выборе к вечеру 6 августа, когда вице-президент и ее предполагаемый напарник начнут пятидневный тур по штатам. По информации издания, в списке претендентов на пост будущего вице-президента фигурировали те же самые кандидаты. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html
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в мире, сша, кентукки, иллинойс, камала харрис, энди бешир, пит буттиджич, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Кентукки, Иллинойс, Камала Харрис, Энди Бешир, Пит Буттиджич, Выборы президента США — 2024
СМИ: Харрис проведет собеседования с кандидатами в вице-президенты

WP: Харрис проведет собеседования с шестью кандидатами на пост вице-президента

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США и возможный кандидат от демократов на президентских выборах в ноябре Камала Харрис на этих выходных проведет собеседования с выбранными ею шестью вероятными кандидатами на пост вице-президента, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Вице-президент Харрис сузила свой круг поиска (будущего) вице-президента до шести финалистов и планирует провести собеседования с ними на этих выходных", - пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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Отмечается, что среди возможных вариантов Харрис рассматривает губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Иллинойса Джея Прицкера, министра транспорта Пита Буттиджича, губернатора Миннесоты Тима Вальца и сенатора Марка Келли.
Ранее New York Times со ссылкой на источники писала о том, что юридическая фирма, нанятая штабом Харрис для изучения потенциальных кандидатов, которые могут стать ее напарниками для участия в выборах, завершила работу. Харрис планирует объявить о своем выборе к вечеру 6 августа, когда вице-президент и ее предполагаемый напарник начнут пятидневный тур по штатам. По информации издания, в списке претендентов на пост будущего вице-президента фигурировали те же самые кандидаты.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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В миреСШАКентуккиИллинойсКамала ХаррисЭнди БеширПит БуттиджичВыборы президента США — 2024
 
 
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