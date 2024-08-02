https://ria.ru/20240802/smi-1963592247.html
В Турции заблокировали доступ к Instagram*
В Турции заблокировали доступ к Instagram* - РИА Новости, 02.08.2024
В Турции заблокировали доступ к Instagram*
В Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram*, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:50
2024-08-02T07:50
2024-08-02T08:48
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СТАМБУЛ, 2 авг — РИА Новости. В Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram*, передает корреспондент РИА Новости."Второго августа доступ к сайту Instagram.com* заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи", — сообщил регулятор. Причины блокировки и ее длительность не указаны.Соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.При этом глава Управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил соцсеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Алтун назвал действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв действия против платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости".В Турции после убийства Хании пятницу объявили однодневным национальным трауром.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240802/bajden-1963591080.html
https://ria.ru/20240731/demonstranty-1963314614.html
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в мире, технологии, турция, исмаил хания, михаил богданов, хамас, иран, тегеран (город)
В мире, Технологии, Турция, Исмаил Хания, Михаил Богданов, ХАМАС, Иран, Тегеран (город)
В Турции заблокировали доступ к Instagram*
Власти Турции заблокировали доступ в стране к соцсети Instagram