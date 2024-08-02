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В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей
В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей - РИА Новости, 02.08.2024
В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что вносит в Госдуму законопроект, согласно которому россияне с доходом в 30 тысяч рублей или ниже смогут получать по итогам... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:02
2024-08-02T12:02
2024-08-02T12:02
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что вносит в Госдуму законопроект, согласно которому россияне с доходом в 30 тысяч рублей или ниже смогут получать по итогам года единоразовый налоговый вычет вплоть до 46,8 тысячи рублей от поступлений, уплаченных в счёт НДФЛ. "Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР или иной вариант… В пятницу внесём соответствующий проект закона в Госдуму", - сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР. При этом, по его мнению, совокупный годовой доход гражданина не должен превышать 360 тысяч рублей. "Сегодня наша главная цель – победить бедность. И победить её честно, а не рисовать в отчетах показатели, перебрасывая деньги с оклада на премию и оставляя людей ни с чем", - сказал председатель партии. В сообщении отмечается, что на сегодняшний день налоговый вычет можно получить за рождение ребёнка, оплату образования, медицинских услуг или приобретение недвижимости. Кроме того, законопроектом предлагается увеличить порог с 350 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, в границах которого возможно получение ежемесячного налогового вычета на детей младше 18 лет. Такая мера, по мнению авторов проекта, позволит родителям вернуть в семейный бюджет ещё больше уплаченных государству средств, что увеличит располагаемые доходы наших граждан. Также подчеркивается, что принятие инициативы позволит многим миллионам граждан вернуть по итогам года уплаченный НДФЛ в семейный бюджет и улучшить своё финансовое благосостояние.
https://ria.ru/20240506/zakonoprekt-1944042675.html
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леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 тысяч рублей
Слуцкий: россияне с доходом ниже 30 тысяч рублей смогут получать налоговый вычет
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что вносит в Госдуму законопроект, согласно которому россияне с доходом в 30 тысяч рублей или ниже смогут получать по итогам года единоразовый налоговый вычет вплоть до 46,8 тысячи рублей от поступлений, уплаченных в счёт НДФЛ.
«
"Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР или иной вариант… В пятницу внесём соответствующий проект закона в Госдуму", - сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.
При этом, по его мнению, совокупный годовой доход гражданина не должен превышать 360 тысяч рублей.
"Сегодня наша главная цель – победить бедность. И победить её честно, а не рисовать в отчетах показатели, перебрасывая деньги с оклада на премию и оставляя людей ни с чем", - сказал председатель партии.
В сообщении отмечается, что на сегодняшний день налоговый вычет можно получить за рождение ребёнка, оплату образования, медицинских услуг или приобретение недвижимости.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить порог с 350 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, в границах которого возможно получение ежемесячного налогового вычета на детей младше 18 лет. Такая мера, по мнению авторов проекта, позволит родителям вернуть в семейный бюджет ещё больше уплаченных государству средств, что увеличит располагаемые доходы наших граждан.
Также подчеркивается, что принятие инициативы позволит многим миллионам граждан вернуть по итогам года уплаченный НДФЛ в семейный бюджет и улучшить своё финансовое благосостояние.