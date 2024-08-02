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Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове - РИА Новости, 02.08.2024
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Калужская область
 
22:43 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/shapsha-1963793093.html
Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове
Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове - РИА Новости, 02.08.2024
Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове
Новый подрядчик по строительству школы в городе Людиново Калужской области выйдет на площадку в течение месяца, до весны он завершит ее подготовку и начнет... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:43
2024-08-02T22:43
калужская область
общество
людиново
калужская область
людиновский район
владислав шапша
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КАЛУГА, 2 авг – РИА Новости. Новый подрядчик по строительству школы в городе Людиново Калужской области выйдет на площадку в течение месяца, до весны он завершит ее подготовку и начнет строительство объекта, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, в пятницу он совершил рабочую поездку в Людиновский район. В частности, он побывал на площадке, выделенной под строительство школы на тысячу мест по улице Маяковского. "Некоторые жители Людиново недовольны выбором места для строительства новой школы. Да, местность болотистая. Но при нынешних технологиях это не проблема. Петр I еще 300 лет назад целый прекрасный город на болотах построил. Это единственная площадка в городе, которая подходит для строительства такой большой школы без необходимости сноса других сооружений", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что еще на начальном этапе пришлось сменить подрядчика на строительство школы. "Вчера общался с руководством компании-концессионера "ПроШкола". Определен новый подрядчик по проекту. В течение месяца они выходят на площадку. До весны должны завершить ее подготовку и начать строительство школы", - сообщил Шапша. У площадки есть еще одно большое, по его словам, преимущество - перспектива для жилищной застройки. Так, с появлением школы активизируются инвесторы, а для Людиново жилищный вопрос является актуальным с учетом активного развития промышленности района. По данным правительства Калужской области, губернатор поручил главе администрации района Стефану Перевалову поддерживать подрядчика и оказывать всю необходимую помощь, чтобы в 2025 году началось строительство, и к сентябрю 2026 года дети пошли в школу. Также, по данным областного правительства, в ходе поездки Шапша посетил площадку особой экономической зоны "Калуга", где осмотрел строящиеся очистные сооружения. К концу года объект должен быть сдан, работы уже идут с опережением графика, рассказали губернатору. Шапша пожелал успехов строителям. Еще один вопрос, который обсуждался, – будущий капитальный ремонт гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища. Администрацией района заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации, отметили в правительстве региона.
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общество, людиново, калужская область, людиновский район, владислав шапша
Калужская область, Общество, Людиново, Калужская область, Людиновский район, Владислав Шапша

Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 2 авг – РИА Новости. Новый подрядчик по строительству школы в городе Людиново Калужской области выйдет на площадку в течение месяца, до весны он завершит ее подготовку и начнет строительство объекта, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его словам, в пятницу он совершил рабочую поездку в Людиновский район. В частности, он побывал на площадке, выделенной под строительство школы на тысячу мест по улице Маяковского.
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"Некоторые жители Людиново недовольны выбором места для строительства новой школы. Да, местность болотистая. Но при нынешних технологиях это не проблема. Петр I еще 300 лет назад целый прекрасный город на болотах построил. Это единственная площадка в городе, которая подходит для строительства такой большой школы без необходимости сноса других сооружений", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что еще на начальном этапе пришлось сменить подрядчика на строительство школы.
"Вчера общался с руководством компании-концессионера "ПроШкола". Определен новый подрядчик по проекту. В течение месяца они выходят на площадку. До весны должны завершить ее подготовку и начать строительство школы", - сообщил Шапша.
У площадки есть еще одно большое, по его словам, преимущество - перспектива для жилищной застройки. Так, с появлением школы активизируются инвесторы, а для Людиново жилищный вопрос является актуальным с учетом активного развития промышленности района.
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По данным правительства Калужской области, губернатор поручил главе администрации района Стефану Перевалову поддерживать подрядчика и оказывать всю необходимую помощь, чтобы в 2025 году началось строительство, и к сентябрю 2026 года дети пошли в школу.
Также, по данным областного правительства, в ходе поездки Шапша посетил площадку особой экономической зоны "Калуга", где осмотрел строящиеся очистные сооружения. К концу года объект должен быть сдан, работы уже идут с опережением графика, рассказали губернатору. Шапша пожелал успехов строителям. Еще один вопрос, который обсуждался, – будущий капитальный ремонт гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища. Администрацией района заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации, отметили в правительстве региона.
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Калужская областьОбществоЛюдиновоКалужская областьЛюдиновский районВладислав Шапша
 
 
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