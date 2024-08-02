https://ria.ru/20240802/shapsha-1963793093.html

Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове

Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове - РИА Новости, 02.08.2024

Шапша: подрядчик в течение месяца выйдет на стройплощадку школы в Людинове

Новый подрядчик по строительству школы в городе Людиново Калужской области выйдет на площадку в течение месяца, до весны он завершит ее подготовку и начнет... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:43

2024-08-02T22:43

2024-08-02T22:43

калужская область

общество

людиново

калужская область

людиновский район

владислав шапша

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КАЛУГА, 2 авг – РИА Новости. Новый подрядчик по строительству школы в городе Людиново Калужской области выйдет на площадку в течение месяца, до весны он завершит ее подготовку и начнет строительство объекта, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, в пятницу он совершил рабочую поездку в Людиновский район. В частности, он побывал на площадке, выделенной под строительство школы на тысячу мест по улице Маяковского. "Некоторые жители Людиново недовольны выбором места для строительства новой школы. Да, местность болотистая. Но при нынешних технологиях это не проблема. Петр I еще 300 лет назад целый прекрасный город на болотах построил. Это единственная площадка в городе, которая подходит для строительства такой большой школы без необходимости сноса других сооружений", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что еще на начальном этапе пришлось сменить подрядчика на строительство школы. "Вчера общался с руководством компании-концессионера "ПроШкола". Определен новый подрядчик по проекту. В течение месяца они выходят на площадку. До весны должны завершить ее подготовку и начать строительство школы", - сообщил Шапша. У площадки есть еще одно большое, по его словам, преимущество - перспектива для жилищной застройки. Так, с появлением школы активизируются инвесторы, а для Людиново жилищный вопрос является актуальным с учетом активного развития промышленности района. По данным правительства Калужской области, губернатор поручил главе администрации района Стефану Перевалову поддерживать подрядчика и оказывать всю необходимую помощь, чтобы в 2025 году началось строительство, и к сентябрю 2026 года дети пошли в школу. Также, по данным областного правительства, в ходе поездки Шапша посетил площадку особой экономической зоны "Калуга", где осмотрел строящиеся очистные сооружения. К концу года объект должен быть сдан, работы уже идут с опережением графика, рассказали губернатору. Шапша пожелал успехов строителям. Еще один вопрос, который обсуждался, – будущий капитальный ремонт гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища. Администрацией района заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации, отметили в правительстве региона.

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https://ria.ru/20240718/mnogodetnye-1960569986.html

https://ria.ru/20240729/matpomosch-1962717378.html

людиново

калужская область

людиновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, людиново, калужская область, людиновский район, владислав шапша