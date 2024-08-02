https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963584335.html

Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте

Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте - РИА Новости, 02.08.2024

Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте

Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе, которая остается на проспекте Генерала Острякова вместе со множеством суббоеприпасами, уничтожат на месте, если ее не... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:02

2024-08-02T05:02

2024-08-02T05:02

происшествия

севастополь

михаил развожаев

atacms

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75b0c9cf3e59a8d0f8d994e1f2515502.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе, которая остается на проспекте Генерала Острякова вместе со множеством суббоеприпасами, уничтожат на месте, если ее не получится вывезти, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее часть проспекта Генерала Острякова оцепили из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, кроме того, оперативные службы должны были решить, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения на полигоне. "Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", - написал Развожаев в Telegram-канале. Губернатор также отметил, что в связи со уборкой суббоеприпасов этот проспект и дорога-дублер будут перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, общественный транспорт пустят по временной схеме. В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.

https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963578380.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, михаил развожаев, atacms