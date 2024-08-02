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Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте
Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте - РИА Новости, 02.08.2024
Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте
Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе, которая остается на проспекте Генерала Острякова вместе со множеством суббоеприпасами, уничтожат на месте, если ее не... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:02
2024-08-02T05:02
2024-08-02T05:02
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе, которая остается на проспекте Генерала Острякова вместе со множеством суббоеприпасами, уничтожат на месте, если ее не получится вывезти, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее часть проспекта Генерала Острякова оцепили из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, кроме того, оперативные службы должны были решить, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения на полигоне. "Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", - написал Развожаев в Telegram-канале. Губернатор также отметил, что в связи со уборкой суббоеприпасов этот проспект и дорога-дублер будут перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, общественный транспорт пустят по временной схеме. В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев, atacms
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, ATACMS, Специальная военная операция на Украине
Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте
Развожаев: часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте