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Нижегородца задержали за съемку военных объектов - РИА Новости, 02.08.2024
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13:34 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/semka-1963670991.html
Нижегородца задержали за съемку военных объектов
Нижегородца задержали за съемку военных объектов - РИА Новости, 02.08.2024
Нижегородца задержали за съемку военных объектов
Житель Нижегородской области задержан за съемку военных объектов по заданию иностранных кураторов, работающих на службу безопасности Украины, сообщило... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:34
2024-08-02T13:34
украина
нижегородская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за съемку военных объектов по заданию иностранных кураторов, работающих на службу безопасности Украины, сообщило региональное управление ФСБ. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что житель Нижегородской области, используя Telegram, инициативно установил контакт с представителем иностранной организации, которая используется службой безопасности Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По полученному от иностранного куратора заданию он осуществил видеосъемку военных объектов, а именно войск и частей, объектов военно-промышленного комплекса, а также зданий органов государственной власти", - говорится в сообщении. Кроме того, установлено, что мужчина расклеивал на территории региона листовки с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение. Отмечается, что "после расклейки листовок обвиняемый осуществил фотофиксацию их месторасположения, все полученные фото и видеоматериалы были переданы иностранному координатору". Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). "По месту жительства мужчины проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации, документы, оформляемые для выезда на территорию Украины, а также денежные средства в различных валютах", - подчеркивается в сообщении. Дзержинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии со статьей 275 УК РФ ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240506/shpion-1944115954.html
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украина, нижегородская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Нижегородская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Нижегородца задержали за съемку военных объектов

Нижегородца задержали за съемку военных объектов для иностранных кураторов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за съемку военных объектов по заданию иностранных кураторов, работающих на службу безопасности Украины, сообщило региональное управление ФСБ.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что житель Нижегородской области, используя Telegram, инициативно установил контакт с представителем иностранной организации, которая используется службой безопасности Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По полученному от иностранного куратора заданию он осуществил видеосъемку военных объектов, а именно войск и частей, объектов военно-промышленного комплекса, а также зданий органов государственной власти", - говорится в сообщении.
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Кроме того, установлено, что мужчина расклеивал на территории региона листовки с призывами вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение. Отмечается, что "после расклейки листовок обвиняемый осуществил фотофиксацию их месторасположения, все полученные фото и видеоматериалы были переданы иностранному координатору".
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). "По месту жительства мужчины проведен обыск, обнаружены и изъяты электронные носители информации, документы, оформляемые для выезда на территорию Украины, а также денежные средства в различных валютах", - подчеркивается в сообщении.
Дзержинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии со статьей 275 УК РФ ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
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