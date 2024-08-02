https://ria.ru/20240802/sboy-1963664449.html

В московской электронной системе правосудия произошел сбой

В московской электронной системе правосудия произошел сбой - РИА Новости, 02.08.2024

В московской электронной системе правосудия произошел сбой

В информационной системе судов общей юрисдикции Москвы произошел технический сбой, ведутся работы по отладке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:14

2024-08-02T13:14

2024-08-02T13:14

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В информационной системе судов общей юрисдикции Москвы произошел технический сбой, ведутся работы по отладке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В судах города Москвы произошел технический сбой в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Инженеры экстренно выполняют необходимые работы", - рассказал собеседник агентства. В то же время, как сообщил РИА Новости информированный источник, сбои заключаются в помехах в работе электронной базы, участники судебных заседаний также испытывают некоторые трудности. "Такое редко, но происходит, обычно это быстро всё чинится", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240802/pristavy-1963620336.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, московский городской суд