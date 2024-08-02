https://ria.ru/20240802/sboy-1963664449.html
В московской электронной системе правосудия произошел сбой
В московской электронной системе правосудия произошел сбой - РИА Новости, 02.08.2024
В московской электронной системе правосудия произошел сбой
В информационной системе судов общей юрисдикции Москвы произошел технический сбой, ведутся работы по отладке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:14
2024-08-02T13:14
2024-08-02T13:14
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В информационной системе судов общей юрисдикции Москвы произошел технический сбой, ведутся работы по отладке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "В судах города Москвы произошел технический сбой в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Инженеры экстренно выполняют необходимые работы", - рассказал собеседник агентства. В то же время, как сообщил РИА Новости информированный источник, сбои заключаются в помехах в работе электронной базы, участники судебных заседаний также испытывают некоторые трудности. "Такое редко, но происходит, обычно это быстро всё чинится", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240802/pristavy-1963620336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
В московской электронной системе правосудия произошел сбой
В информационной системе московских судов произошел технический сбой
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В информационной системе судов общей юрисдикции Москвы произошел технический сбой, ведутся работы по отладке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"В судах города Москвы
произошел технический сбой в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Инженеры экстренно выполняют необходимые работы", - рассказал собеседник агентства.
В то же время, как сообщил РИА Новости информированный источник, сбои заключаются в помехах в работе электронной базы, участники судебных заседаний также испытывают некоторые трудности. "Такое редко, но происходит, обычно это быстро всё чинится", - подчеркнул он.