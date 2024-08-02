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Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода - РИА Новости, 02.08.2024
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19:16 02.08.2024 (обновлено: 21:03 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/sberbank-1963760125.html
Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода
Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода - РИА Новости, 02.08.2024
Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода
Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:16
2024-08-02T21:03
экономика
технологии
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного QR-кода, рассказал журналистам старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых. В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК. &quot;Мы развивали свою платформу с 2019 года, сейчас к ней подключено 18 банков. Совместно с банками-партнерами мы предлагаем НСПК интегрировать нашу платформу для объединения игроков, чтобы клиент мог с любым мобильным приложением, без необходимости обновления, прочитать QR и у него прошла бы оплата - по СБП, через банки-партнеры, в дальнейшем туда же можно интегрировать оплату цифровым рублем&quot;, - сказал он."Не надо отказываться ни от какой идеи, нужно просто договориться", - сказал Малых, отвечая на вопрос, откажется ли ЦБ от идеи создания собственного QR-кода. На вопрос, удастся ли договориться с ЦБ о создании единого платежного QR-кода, Малых ответил: "Конечно, это наша ежедневная работа". Также он добавил, что если на базе НСПК будет создана новая платформа, то всегда есть возможность настройки совместимости между двумя платформами. Топ-менеджер отметил, что на базе платформы, которую продвигает консорциум, банки-партнеры смогут внедрять новый функционал и платежные сценарии, например оплату частями.Между тем глава Сбербанка Герман Греф в феврале отмечал, что если ЦБ создаст единый платежный QR-код только на базе своей Системы быстрых платежей, то у участников финрынка пропадет интерес к инновациям. Тогда же он предложил объединить собственную платформу "Сбера" для оплаты по QR-коду и платформу регулятора, чтобы создать так называемый омни-QR, что позволило бы сохранить конкуренцию.
https://ria.ru/20240727/stavka-1962300037.html
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экономика, технологии, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Альфа-банк
Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода

Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ РФ о создании единого платежного QR-кода

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного QR-кода, рассказал журналистам старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.
В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК.
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"Мы развивали свою платформу с 2019 года, сейчас к ней подключено 18 банков. Совместно с банками-партнерами мы предлагаем НСПК интегрировать нашу платформу для объединения игроков, чтобы клиент мог с любым мобильным приложением, без необходимости обновления, прочитать QR и у него прошла бы оплата - по СБП, через банки-партнеры, в дальнейшем туда же можно интегрировать оплату цифровым рублем", - сказал он.

"Не надо отказываться ни от какой идеи, нужно просто договориться", - сказал Малых, отвечая на вопрос, откажется ли ЦБ от идеи создания собственного QR-кода. На вопрос, удастся ли договориться с ЦБ о создании единого платежного QR-кода, Малых ответил: "Конечно, это наша ежедневная работа".
Также он добавил, что если на базе НСПК будет создана новая платформа, то всегда есть возможность настройки совместимости между двумя платформами. Топ-менеджер отметил, что на базе платформы, которую продвигает консорциум, банки-партнеры смогут внедрять новый функционал и платежные сценарии, например оплату частями.
Между тем глава Сбербанка Герман Греф в феврале отмечал, что если ЦБ создаст единый платежный QR-код только на базе своей Системы быстрых платежей, то у участников финрынка пропадет интерес к инновациям. Тогда же он предложил объединить собственную платформу "Сбера" для оплаты по QR-коду и платформу регулятора, чтобы создать так называемый омни-QR, что позволило бы сохранить конкуренцию.
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ЭкономикаТехнологииГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииАльфа-банк
 
 
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