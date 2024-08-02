https://ria.ru/20240802/sberbank-1963760125.html

Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода

Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода - РИА Новости, 02.08.2024

Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода

Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:16

2024-08-02T19:16

2024-08-02T21:03

экономика

технологии

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

альфа-банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного QR-кода, рассказал журналистам старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых. В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК. "Мы развивали свою платформу с 2019 года, сейчас к ней подключено 18 банков. Совместно с банками-партнерами мы предлагаем НСПК интегрировать нашу платформу для объединения игроков, чтобы клиент мог с любым мобильным приложением, без необходимости обновления, прочитать QR и у него прошла бы оплата - по СБП, через банки-партнеры, в дальнейшем туда же можно интегрировать оплату цифровым рублем", - сказал он."Не надо отказываться ни от какой идеи, нужно просто договориться", - сказал Малых, отвечая на вопрос, откажется ли ЦБ от идеи создания собственного QR-кода. На вопрос, удастся ли договориться с ЦБ о создании единого платежного QR-кода, Малых ответил: "Конечно, это наша ежедневная работа". Также он добавил, что если на базе НСПК будет создана новая платформа, то всегда есть возможность настройки совместимости между двумя платформами. Топ-менеджер отметил, что на базе платформы, которую продвигает консорциум, банки-партнеры смогут внедрять новый функционал и платежные сценарии, например оплату частями.Между тем глава Сбербанка Герман Греф в феврале отмечал, что если ЦБ создаст единый платежный QR-код только на базе своей Системы быстрых платежей, то у участников финрынка пропадет интерес к инновациям. Тогда же он предложил объединить собственную платформу "Сбера" для оплаты по QR-коду и платформу регулятора, чтобы создать так называемый омни-QR, что позволило бы сохранить конкуренцию.

https://ria.ru/20240727/stavka-1962300037.html

https://ria.ru/20240731/sberbank-1963232685.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, альфа-банк