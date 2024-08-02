https://ria.ru/20240802/savelev-1963789670.html

Защита Савельева обжалует его арест

Защита Савельева обжалует его арест - РИА Новости, 03.08.2024

Защита Савельева обжалует его арест

Защита сенатора Дмитрия Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства, рассказала РИА Новости его адвокат Адвокат Татьяна Лупандина РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-02T22:04

2024-08-02T22:04

2024-08-03T02:25

дмитрий савельев

дело сенатора савельева

происшествия

россия

единая россия

игорь краснов

вячеслав тимченко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Защита сенатора Дмитрия Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства, рассказала РИА Новости его адвокат Адвокат Татьяна Лупандина"Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса", - сказала собеседница агентства.В пятницу Басманный суд Москвы арестовал до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации приготовления к убийству.Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовилась к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html

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Реакция Савельева на решение суда о его аресте Реакция Савельева на решение суда о его аресте. Кадры публикует столичная судебная пресс-служба. 2024-08-02T22:04 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий савельев, дело сенатора савельева, происшествия, россия, единая россия, игорь краснов, вячеслав тимченко, следственный комитет россии (ск рф)