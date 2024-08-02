Защита Савельева обжалует его арест
Защита сенатора Савельева намерена обжаловать его арест до 2 октября
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Защита сенатора Дмитрия Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства, рассказала РИА Новости его адвокат Адвокат Татьяна Лупандина
"Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса", - сказала собеседница агентства.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации приготовления к убийству.
Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).
В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовилась к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.