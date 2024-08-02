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Сенатор Савельев не признал вину - РИА Новости, 02.08.2024
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22:01 02.08.2024 (обновлено: 22:11 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963789308.html
Сенатор Савельев не признал вину
Сенатор Савельев не признал вину - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатор Савельев не признал вину
Сенатор Дмитрий Савельев не признает вину в организации приготовления убийства, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Лупандина. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:01
2024-08-02T22:11
происшествия
дмитрий савельев
дело сенатора савельева
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев не признает вину в организации приготовления убийства, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Лупандина."Вину наш подзащитный не признает ", - сказала собеседница агентства.В пятницу Басманный суд Москвы арестовал до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации приготовления к убийству.Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.
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происшествия, дмитрий савельев, дело сенатора савельева, москва
Происшествия, Дмитрий Савельев, Дело сенатора Савельева, Москва
Сенатор Савельев не признал вину

Адвокат: сенатор Савельев не признал вину в организации приготовления к убийству

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев не признает вину в организации приготовления убийства, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Лупандина.
«
"Вину наш подзащитный не признает ", - сказала собеседница агентства.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации приготовления к убийству.
Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.
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