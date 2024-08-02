https://ria.ru/20240802/savelev-1963789308.html

Сенатор Савельев не признал вину

Сенатор Савельев не признал вину - РИА Новости, 02.08.2024

Сенатор Савельев не признал вину

Сенатор Дмитрий Савельев не признает вину в организации приготовления убийства, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Лупандина. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:01

2024-08-02T22:01

2024-08-02T22:11

происшествия

дмитрий савельев

дело сенатора савельева

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев не признает вину в организации приготовления убийства, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Лупандина."Вину наш подзащитный не признает ", - сказала собеседница агентства.В пятницу Басманный суд Москвы арестовал до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации приготовления к убийству.Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дмитрий савельев, дело сенатора савельева, москва