https://ria.ru/20240802/savelev-1963789308.html
Сенатор Савельев не признал вину
Сенатор Савельев не признал вину - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатор Савельев не признал вину
Сенатор Дмитрий Савельев не признает вину в организации приготовления убийства, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Лупандина. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:01
2024-08-02T22:01
2024-08-02T22:11
происшествия
дмитрий савельев
дело сенатора савельева
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев не признает вину в организации приготовления убийства, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Лупандина."Вину наш подзащитный не признает ", - сказала собеседница агентства.В пятницу Басманный суд Москвы арестовал до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации приготовления к убийству.Заседание прошло в закрытом режиме, на этом настаивал следователь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Дмитрий Савельев, Дело сенатора Савельева, Москва
Сенатор Савельев не признал вину
Адвокат: сенатор Савельев не признал вину в организации приготовления к убийству