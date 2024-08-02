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Помощники Савельева принесли в суд сумки с вещами - РИА Новости, 02.08.2024
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21:47 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/savelev-1963787163.html
Помощники Савельева принесли в суд сумки с вещами
Помощники Савельева принесли в суд сумки с вещами - РИА Новости, 02.08.2024
Помощники Савельева принесли в суд сумки с вещами
Помощники сенатора Дмитрия Савельева принесли две сумки с вещами в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об аресте сенатора,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:47
2024-08-02T21:47
происшествия
россия
дмитрий савельев
игорь краснов
вячеслав тимченко
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Помощники сенатора Дмитрия Савельева принесли две сумки с вещами в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об аресте сенатора, обвиняемого в организации приготовления к убийству, передает корреспондент РИА Новости. Пока суд за закрытыми дверями рассматривает ходатайство об аресте Дмитрия Савельева, его помощники принесли две спортивные сумки с вещами, одну из них передали в зал. Кроме того, один из помощников попросил другого сходить в магазин и купить чай, печенье, сушки, шоколад и сигареты, предположительно, для передачи сенатору в СИЗО. До того, как суд закрыл процесс, сенатор сидел рядом со своими адвокатами на стуле, а не в клетке, куда обычно помещают обвиняемых, которых следователь просит заключить под стражу. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963731859.html
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происшествия, россия, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Россия, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Помощники Савельева принесли в суд сумки с вещами

Помощники Савельева принесли в суд две спортивные сумки с его вещами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Помощники сенатора Дмитрия Савельева принесли две сумки с вещами в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об аресте сенатора, обвиняемого в организации приготовления к убийству, передает корреспондент РИА Новости.
Пока суд за закрытыми дверями рассматривает ходатайство об аресте Дмитрия Савельева, его помощники принесли две спортивные сумки с вещами, одну из них передали в зал.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Кроме того, один из помощников попросил другого сходить в магазин и купить чай, печенье, сушки, шоколад и сигареты, предположительно, для передачи сенатору в СИЗО.
До того, как суд закрыл процесс, сенатор сидел рядом со своими адвокатами на стуле, а не в клетке, куда обычно помещают обвиняемых, которых следователь просит заключить под стражу.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается.
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По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).
В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.
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ПроисшествияРоссияДмитрий СавельевИгорь КрасновВячеслав ТимченкоЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дело сенатора Савельева
 
 
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