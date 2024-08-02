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Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева

Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024

Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста сенатору Дмитрию Савельеву по делу об организации подготовки к... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:57

2024-08-02T20:57

2024-08-02T21:05

дмитрий савельев

дело сенатора савельева

россия

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста сенатору Дмитрию Савельеву по делу об организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя, рассмотреть ходатайство следователя в закрытом судебном заседании", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.На закрытии ходатайства настаивал следователь, остальные участники поддержали его.Савельев находился на стуле рядом с адвокатом, а не в клетке как это обычно бывает на подобных процессах.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий савельев, дело сенатора савельева, россия, происшествия, москва