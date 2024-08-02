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Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста сенатору Дмитрию Савельеву по делу об организации подготовки к... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:57
2024-08-02T20:57
2024-08-02T21:05
дмитрий савельев
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста сенатору Дмитрию Савельеву по делу об организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя, рассмотреть ходатайство следователя в закрытом судебном заседании", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.На закрытии ходатайства настаивал следователь, остальные участники поддержали его.Савельев находился на стуле рядом с адвокатом, а не в клетке как это обычно бывает на подобных процессах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий савельев, дело сенатора савельева, россия, происшествия, москва
Дмитрий Савельев, Дело сенатора Савельева, Россия, Происшествия, Москва
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
Суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об аресте Савельева