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Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
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20:57 02.08.2024 (обновлено: 21:05 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963780443.html
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева - РИА Новости, 02.08.2024
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста сенатору Дмитрию Савельеву по делу об организации подготовки к... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:57
2024-08-02T21:05
дмитрий савельев
дело сенатора савельева
россия
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста сенатору Дмитрию Савельеву по делу об организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя, рассмотреть ходатайство следователя в закрытом судебном заседании", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.На закрытии ходатайства настаивал следователь, остальные участники поддержали его.Савельев находился на стуле рядом с адвокатом, а не в клетке как это обычно бывает на подобных процессах.
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дмитрий савельев, дело сенатора савельева, россия, происшествия, москва
Дмитрий Савельев, Дело сенатора Савельева, Россия, Происшествия, Москва
Суд закрыл рассмотрение ходатайства об аресте сенатора Савельева

Суд в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об аресте Савельева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Сенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следователя об избрании ареста сенатору Дмитрию Савельеву по делу об организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Удовлетворить ходатайство следователя, рассмотреть ходатайство следователя в закрытом судебном заседании", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
На закрытии ходатайства настаивал следователь, остальные участники поддержали его.
Савельев находился на стуле рядом с адвокатом, а не в клетке как это обычно бывает на подобных процессах.
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