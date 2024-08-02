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Савельев в суде ознакомился с материалами дела - РИА Новости, 02.08.2024
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20:56 02.08.2024 (обновлено: 22:02 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963779826.html
Савельев в суде ознакомился с материалами дела
Савельев в суде ознакомился с материалами дела - РИА Новости, 02.08.2024
Савельев в суде ознакомился с материалами дела
Сенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы ознакомился с материалами дела, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:56
2024-08-02T22:02
происшествия
россия
дмитрий савельев
игорь краснов
вячеслав тимченко
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы ознакомился с материалами дела, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Сенатора доставили в суд и завели в зал заседания, чтобы он мог почитать материалы следствия перед заседанием. Его не стали помещать в клетку, а разрешили читать материалы за столом с адвокатами, без наручников. Савельев одет в тот же костюм с галстуком, в котором его задержали после заседания Совета Федерации, выглядит серьезным и собранным. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.
https://ria.ru/20240802/genprokuror-1963722050.html
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происшествия, россия, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Россия, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Савельев в суде ознакомился с материалами дела

Савельев и его адвокаты ознакомились с материалами дела в Басманном суде Москвы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы ознакомился с материалами дела, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Сенатора доставили в суд и завели в зал заседания, чтобы он мог почитать материалы следствия перед заседанием. Его не стали помещать в клетку, а разрешили читать материалы за столом с адвокатами, без наручников. Савельев одет в тот же костюм с галстуком, в котором его задержали после заседания Совета Федерации, выглядит серьезным и собранным.
Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается.
Генпрокурор Краснов в Совете Федерации, где был задержан Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Генпрокурор России лично приехал в Совфед, где задержали сенатора Савельева
Вчера, 16:26
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).
В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
Вчера, 17:57
 
ПроисшествияРоссияДмитрий СавельевИгорь КрасновВячеслав ТимченкоЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дело сенатора Савельева
 
 
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