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Савельева доставили в суд для рассмотрения прошения об аресте

Савельева доставили в суд для рассмотрения прошения об аресте - РИА Новости, 02.08.2024

Савельева доставили в суд для рассмотрения прошения об аресте

Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в Басманный суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться ходатайство о его аресте по делу об организации убийства, передает... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:53

2024-08-02T19:53

2024-08-02T19:58

происшествия

россия

дмитрий савельев

игорь краснов

вячеслав тимченко

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

дело сенатора савельева

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в Басманный суд Москвы, где сегодня будет рассматриваться ходатайство о его аресте по делу об организации убийства, передает корреспондент РИА Новости.К зданию суда подъехал микроавтобус марки "Фольксваген", из которого вывели Савельева.Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками.Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).В его доме прошел обыск, семья сенатора во время его задержания готовились к его дню рождения, 3 августа сенатору исполняется 56 лет.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963749860.html

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происшествия, россия, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, дело сенатора савельева