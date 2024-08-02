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Стало известно, чем занималась семья Савельева во время его задержания
Стало известно, чем занималась семья Савельева во время его задержания - РИА Новости, 02.08.2024
Стало известно, чем занималась семья Савельева во время его задержания
Жена и сыновья сенатора Дмитрия Савельева во время его задержания готовились к его завтрашнему дню рождения и занимались выбором подарка, следует из социальных... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:16
2024-08-02T18:16
2024-08-02T18:16
россия
дмитрий савельев
игорь краснов
вячеслав тимченко
единая россия
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жена и сыновья сенатора Дмитрия Савельева во время его задержания готовились к его завтрашнему дню рождения и занимались выбором подарка, следует из социальных сетей супруги Савельева Ольги. "Семья выехала за подарками для папы", - написала Савельева в социальной сети. Третьего августа Савельеву исполнится 56 лет. Ранее стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с Савельева. Как сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, Савельева попросили покинуть зал заседаний, на выходе он был задержан сотрудниками. Как выяснил корреспондент РИА Новости, страница, посвященная Дмитрию Савельеву, на сайте партии "Единая Россия", которая отображается в поисковике, не открывается. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
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россия, дмитрий савельев, игорь краснов, вячеслав тимченко, единая россия, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Россия, Дмитрий Савельев, Игорь Краснов, Вячеслав Тимченко, Единая Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Стало известно, чем занималась семья Савельева во время его задержания
Жена и сыновья Савельева во время его задержания готовились к его дню рождения