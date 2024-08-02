https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html

"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев

"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев - РИА Новости, 02.08.2024

"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев

Член Совета Федерации Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности и задержан. Его подозревают в причастности к организации убийства в августе 2023 года. О деле... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:57

2024-08-02T17:57

2024-08-02T18:12

россия

единая россия

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963713398_63:0:1130:600_1920x0_80_0_0_8239ac18756456bc1e1544ffc985df12.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Член Совета Федерации Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности и задержан. Его подозревают в причастности к организации убийства в августе 2023 года. О деле сенатора — в материале РИА Новости.Все из-за денегСудя по видео из зала заседаний, как только туда вошел генпрокурор Игорь Краснов, Савельев заметно занервничал. Когда же он узнал, что с него сняли неприкосновенность, устремился к выходу, свидетельствуют очевидцы.По словам главы комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко, он попытался оправдаться и даже выступил с речью в свою защиту, заявив, что обвинение сфабриковано. Однако все равно был задержан силовиками.В Следственном комитете России сообщили, что в августе 2023 года Савельев из-за личной неприязни к знакомому предпринимателю поручил организовать его убийство. Об этом стало известно оперативникам, которые решили инсценировать гибель человека, чтобы изобличить заказчика и исполнителей преступления.Также в ведомстве отметили, что Савельев, узнав об "убийстве", передал соучастнику денежное вознаграждение. По статье "Организация приготовления к убийству" сенатору грозит до десяти лет тюрьмы.По данным источника "Известий", соучастник — бывший сотрудник ФСИН. Савельев оценил жизнь предпринимателя в 100 тысяч долларов, указывает издание. Поводом для преступления могла послужить растрата крупной суммы, принадлежащей компании, управляемой в том числе сенатором.Из бизнесменов в депутатыДмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года в Горьком (Нижний Новгород). Срочную службу проходил в составе контингента советских войск в Афганистане. Имеет две медали "За отвагу". После армии устроился рабочим на нижегородский завод "Двигатель революции", выпускающий судовые силовые установки. Потом занялся бизнесом.В 1994 году возглавил компанию "Лукойл-Уфа", в 1997-м занял пост вице-президента по коммерческим вопросам ОАО "Норси-ойл". Тогда же окончил Академию народного хозяйства при правительстве России.В 1998 году его избрали депутатом Заксобрания Нижегородской области от Кстовского района. Он также вошел в состав коллегии Министерства топлива и энергетики и Союз нефтеэкспортеров России. Спустя год Савельев как самовыдвиженец попал в Государственную думу III созыва, набрав 29,36% голосов.Там он работал в комитете по энергетике, транспорту и связи. Менял фракции: был в "Союзе правых сил", межфракционном объединении "Деловая Россия", депутатской группе "Волга-Урал". В 2001-м проиграл губернаторские выборы в Нижегородской области, заняв четвертое место из 11 кандидатов с результатом 12,58%.С 2003 по 2016 год — депутат Госдумы IV, V и VI созывов. Выдвигался от партии "Родина", затем от "Единой России". В 2011-м стал первым заместителем руководителя фракции.В Совете Федерации — с 2016 года, входил в комитет по экономической политике. В верхнюю палату выдвинулся как представитель исполнительной власти Тульской области. Был также в президиуме регионального политсовета "Единой России". Членство в партии ему приостановят на время следственных действий.Не первый разСавельев женат, воспитывает троих детей. Согласно декларации за 2021-й, в пользовании сенатора находился дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров. Годовой доход — чуть более 178 миллионов рублей, у супруги — 60 миллионов. Семейству принадлежали два земельных участка — 130 и 15 соток, два дома, квартира и гараж. Автомобиль — ВАЗ-2105. Внедорожник Land Rover и мотоцикл Harley-Davidson записаны на жену.Савельев основал четыре компании в Москве и одну в Серпухове. В 2006-м — "АВАН", которая занимается изготовлением лекарств, и ООО "ОФИС-ЦЕНТР", ведающая арендой и управлением нежилым имуществом. В 2016-м — "ТЦ Бусиново" (тоже аренда и управление, а также розничная торговля пищевыми продуктами) и строительная "Бобров хауз". В 2018-м — "ПБФ", фармацевтическая, как и "АВАН".Сенатор любил роскошные вечерники. Так, в честь 45-летия супруги Ольги в Барвихе устроили банкет почти на десять миллионов рублей. На сцене показывали видео инсталляции с именинницей, которая появилась перед публикой из огненного колеса. Гостей развлекали звезды эстрады. Шестью месяцами ранее с подобным размахом 50-летие отметил сам Савельев.Сенаторов задерживают редко. Пять лет назад представителя Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова (ему тогда было 33) обвинили в причастности к ОПГ, убийстве и давлении на свидетеля. Узнав, что с него сняли неприкосновенность, он забегал по рядам, пытаясь скрыться от силовиков. Это стало первым эпизодом в большом деле против клана Арашуковых. Бывший сенатор отбывает сейчас пожизненное наказание в исправительной колонии.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, единая россия, игорь краснов