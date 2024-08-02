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"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев - РИА Новости, 02.08.2024
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17:57 02.08.2024 (обновлено: 18:12 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев - РИА Новости, 02.08.2024
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
Член Совета Федерации Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности и задержан. Его подозревают в причастности к организации убийства в августе 2023 года. О деле... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:57
2024-08-02T18:12
россия
единая россия
игорь краснов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Член Совета Федерации Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности и задержан. Его подозревают в причастности к организации убийства в августе 2023 года. О деле сенатора — в материале РИА Новости.Все из-за денегСудя по видео из зала заседаний, как только туда вошел генпрокурор Игорь Краснов, Савельев заметно занервничал. Когда же он узнал, что с него сняли неприкосновенность, устремился к выходу, свидетельствуют очевидцы.По словам главы комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко, он попытался оправдаться и даже выступил с речью в свою защиту, заявив, что обвинение сфабриковано. Однако все равно был задержан силовиками.В Следственном комитете России сообщили, что в августе 2023 года Савельев из-за личной неприязни к знакомому предпринимателю поручил организовать его убийство. Об этом стало известно оперативникам, которые решили инсценировать гибель человека, чтобы изобличить заказчика и исполнителей преступления.Также в ведомстве отметили, что Савельев, узнав об "убийстве", передал соучастнику денежное вознаграждение. По статье "Организация приготовления к убийству" сенатору грозит до десяти лет тюрьмы.По данным источника "Известий", соучастник — бывший сотрудник ФСИН. Савельев оценил жизнь предпринимателя в 100 тысяч долларов, указывает издание. Поводом для преступления могла послужить растрата крупной суммы, принадлежащей компании, управляемой в том числе сенатором.Из бизнесменов в депутатыДмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года в Горьком (Нижний Новгород). Срочную службу проходил в составе контингента советских войск в Афганистане. Имеет две медали "За отвагу". После армии устроился рабочим на нижегородский завод "Двигатель революции", выпускающий судовые силовые установки. Потом занялся бизнесом.В 1994 году возглавил компанию "Лукойл-Уфа", в 1997-м занял пост вице-президента по коммерческим вопросам ОАО "Норси-ойл". Тогда же окончил Академию народного хозяйства при правительстве России.В 1998 году его избрали депутатом Заксобрания Нижегородской области от Кстовского района. Он также вошел в состав коллегии Министерства топлива и энергетики и Союз нефтеэкспортеров России. Спустя год Савельев как самовыдвиженец попал в Государственную думу III созыва, набрав 29,36% голосов.Там он работал в комитете по энергетике, транспорту и связи. Менял фракции: был в "Союзе правых сил", межфракционном объединении "Деловая Россия", депутатской группе "Волга-Урал". В 2001-м проиграл губернаторские выборы в Нижегородской области, заняв четвертое место из 11 кандидатов с результатом 12,58%.С 2003 по 2016 год — депутат Госдумы IV, V и VI созывов. Выдвигался от партии "Родина", затем от "Единой России". В 2011-м стал первым заместителем руководителя фракции.В Совете Федерации — с 2016 года, входил в комитет по экономической политике. В верхнюю палату выдвинулся как представитель исполнительной власти Тульской области. Был также в президиуме регионального политсовета "Единой России". Членство в партии ему приостановят на время следственных действий.Не первый разСавельев женат, воспитывает троих детей. Согласно декларации за 2021-й, в пользовании сенатора находился дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров. Годовой доход — чуть более 178 миллионов рублей, у супруги — 60 миллионов. Семейству принадлежали два земельных участка — 130 и 15 соток, два дома, квартира и гараж. Автомобиль — ВАЗ-2105. Внедорожник Land Rover и мотоцикл Harley-Davidson записаны на жену.Савельев основал четыре компании в Москве и одну в Серпухове. В 2006-м — "АВАН", которая занимается изготовлением лекарств, и ООО "ОФИС-ЦЕНТР", ведающая арендой и управлением нежилым имуществом. В 2016-м — "ТЦ Бусиново" (тоже аренда и управление, а также розничная торговля пищевыми продуктами) и строительная "Бобров хауз". В 2018-м — "ПБФ", фармацевтическая, как и "АВАН".Сенатор любил роскошные вечерники. Так, в честь 45-летия супруги Ольги в Барвихе устроили банкет почти на десять миллионов рублей. На сцене показывали видео инсталляции с именинницей, которая появилась перед публикой из огненного колеса. Гостей развлекали звезды эстрады. Шестью месяцами ранее с подобным размахом 50-летие отметил сам Савельев.Сенаторов задерживают редко. Пять лет назад представителя Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова (ему тогда было 33) обвинили в причастности к ОПГ, убийстве и давлении на свидетеля. Узнав, что с него сняли неприкосновенность, он забегал по рядам, пытаясь скрыться от силовиков. Это стало первым эпизодом в большом деле против клана Арашуковых. Бывший сенатор отбывает сейчас пожизненное наказание в исправительной колонии.
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россия, единая россия, игорь краснов
Россия, Единая Россия, Игорь Краснов
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев

Подробности биографии сенатора Дмитрия Савельева

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Член Совета Федерации Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности и задержан. Его подозревают в причастности к организации убийства в августе 2023 года. О деле сенатора — в материале РИА Новости.

Все из-за денег

Судя по видео из зала заседаний, как только туда вошел генпрокурор Игорь Краснов, Савельев заметно занервничал. Когда же он узнал, что с него сняли неприкосновенность, устремился к выходу, свидетельствуют очевидцы.
По словам главы комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко, он попытался оправдаться и даже выступил с речью в свою защиту, заявив, что обвинение сфабриковано. Однако все равно был задержан силовиками.
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации572-е заседание Совета Федерации РФ
572-е заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
572-е заседание Совета Федерации РФ
В Следственном комитете России сообщили, что в августе 2023 года Савельев из-за личной неприязни к знакомому предпринимателю поручил организовать его убийство. Об этом стало известно оперативникам, которые решили инсценировать гибель человека, чтобы изобличить заказчика и исполнителей преступления.
Также в ведомстве отметили, что Савельев, узнав об "убийстве", передал соучастнику денежное вознаграждение. По статье "Организация приготовления к убийству" сенатору грозит до десяти лет тюрьмы.
По данным источника "Известий", соучастник — бывший сотрудник ФСИН. Савельев оценил жизнь предпринимателя в 100 тысяч долларов, указывает издание. Поводом для преступления могла послужить растрата крупной суммы, принадлежащей компании, управляемой в том числе сенатором.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета

Из бизнесменов в депутаты

Дмитрий Савельев родился 3 августа 1968 года в Горьком (Нижний Новгород). Срочную службу проходил в составе контингента советских войск в Афганистане. Имеет две медали "За отвагу". После армии устроился рабочим на нижегородский завод "Двигатель революции", выпускающий судовые силовые установки. Потом занялся бизнесом.
В 1994 году возглавил компанию "Лукойл-Уфа", в 1997-м занял пост вице-президента по коммерческим вопросам ОАО "Норси-ойл". Тогда же окончил Академию народного хозяйства при правительстве России.
В 1998 году его избрали депутатом Заксобрания Нижегородской области от Кстовского района. Он также вошел в состав коллегии Министерства топлива и энергетики и Союз нефтеэкспортеров России. Спустя год Савельев как самовыдвиженец попал в Государственную думу III созыва, набрав 29,36% голосов.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России
Там он работал в комитете по энергетике, транспорту и связи. Менял фракции: был в "Союзе правых сил", межфракционном объединении "Деловая Россия", депутатской группе "Волга-Урал". В 2001-м проиграл губернаторские выборы в Нижегородской области, заняв четвертое место из 11 кандидатов с результатом 12,58%.
С 2003 по 2016 год — депутат Госдумы IV, V и VI созывов. Выдвигался от партии "Родина", затем от "Единой России". В 2011-м стал первым заместителем руководителя фракции.
В Совете Федерации — с 2016 года, входил в комитет по экономической политике. В верхнюю палату выдвинулся как представитель исполнительной власти Тульской области. Был также в президиуме регионального политсовета "Единой России". Членство в партии ему приостановят на время следственных действий.

Не первый раз

Савельев женат, воспитывает троих детей. Согласно декларации за 2021-й, в пользовании сенатора находился дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров. Годовой доход — чуть более 178 миллионов рублей, у супруги — 60 миллионов. Семейству принадлежали два земельных участка — 130 и 15 соток, два дома, квартира и гараж. Автомобиль — ВАЗ-2105. Внедорожник Land Rover и мотоцикл Harley-Davidson записаны на жену.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне
Савельев основал четыре компании в Москве и одну в Серпухове. В 2006-м — "АВАН", которая занимается изготовлением лекарств, и ООО "ОФИС-ЦЕНТР", ведающая арендой и управлением нежилым имуществом. В 2016-м — "ТЦ Бусиново" (тоже аренда и управление, а также розничная торговля пищевыми продуктами) и строительная "Бобров хауз". В 2018-м — "ПБФ", фармацевтическая, как и "АВАН".
Сенатор любил роскошные вечерники. Так, в честь 45-летия супруги Ольги в Барвихе устроили банкет почти на десять миллионов рублей. На сцене показывали видео инсталляции с именинницей, которая появилась перед публикой из огненного колеса. Гостей развлекали звезды эстрады. Шестью месяцами ранее с подобным размахом 50-летие отметил сам Савельев.
Сенаторов задерживают редко. Пять лет назад представителя Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова (ему тогда было 33) обвинили в причастности к ОПГ, убийстве и давлении на свидетеля. Узнав, что с него сняли неприкосновенность, он забегал по рядам, пытаясь скрыться от силовиков. Это стало первым эпизодом в большом деле против клана Арашуковых. Бывший сенатор отбывает сейчас пожизненное наказание в исправительной колонии.
 
РоссияЕдиная РоссияИгорь Краснов
 
 
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