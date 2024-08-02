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Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний - РИА Новости, 02.08.2024
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16:56 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/savelev-1963731859.html
Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний
Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний - РИА Новости, 02.08.2024
Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев основал четыре компании в Москве и одну – в городе Серпухов, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:56
2024-08-02T16:56
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
москва
дмитрий савельев
дело сенатора савельева
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ТУЛА, 2 авг – РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев основал четыре компании в Москве и одну – в городе Серпухов, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что Савельев является учредителем ООО "АВАН", ООО "ОФИС-ЦЕНТР", ООО "ТЦ БУСИНОВО", ООО "БОБРОВ ХАУЗ" и ООО "ПБФ". По имеющимся данным, компания "АВАН" занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, биологически активных добавок к пище, а также рационов питания и пайков. Организация была зарегистрирована в 2006 году. В 2006 году Савельев зарегистрировал и ООО "ОФИС-ЦЕНТР", которое ведет деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым имуществом. Еще две организации были созданы сенатором в 2016 году. ООО "ТЦ БУСИНОВО", помимо аренды и управления собственным или арендованным нежилым имуществом, ведет деятельность в сфере розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Компания "БОБРОВ ХАУЗ" специализируется на разработке строительных объектов, строительстве жилых и нежилых зданий, а также разборкой и сносом зданий. В 2018 году Савельев учредил ООО "ПБФ", которая, как и "АВАН", занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, биологически активных добавок к пище. Эта компания, в отличие от остальных, расположена не в Москве, а в городе Серпухов Московской области.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html
https://ria.ru/20240802/savelev-1963714436.html
московская область (подмосковье)
серпухов
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происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, москва, дмитрий савельев, дело сенатора савельева
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Москва, Дмитрий Савельев, Дело сенатора Савельева
Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний

Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний в Москве и Серпухове

© Фото : сайт Совета Федерации РФДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : сайт Совета Федерации РФ
Дмитрий Савельев. Архивное фото
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ТУЛА, 2 авг – РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев основал четыре компании в Москве и одну – в городе Серпухов, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что Савельев является учредителем ООО "АВАН", ООО "ОФИС-ЦЕНТР", ООО "ТЦ БУСИНОВО", ООО "БОБРОВ ХАУЗ" и ООО "ПБФ".
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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По имеющимся данным, компания "АВАН" занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, биологически активных добавок к пище, а также рационов питания и пайков. Организация была зарегистрирована в 2006 году.
В 2006 году Савельев зарегистрировал и ООО "ОФИС-ЦЕНТР", которое ведет деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым имуществом.
Еще две организации были созданы сенатором в 2016 году. ООО "ТЦ БУСИНОВО", помимо аренды и управления собственным или арендованным нежилым имуществом, ведет деятельность в сфере розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Компания "БОБРОВ ХАУЗ" специализируется на разработке строительных объектов, строительстве жилых и нежилых зданий, а также разборкой и сносом зданий.
В 2018 году Савельев учредил ООО "ПБФ", которая, как и "АВАН", занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, биологически активных добавок к пище. Эта компания, в отличие от остальных, расположена не в Москве, а в городе Серпухов Московской области.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СерпуховМоскваДмитрий СавельевДело сенатора Савельева
 
 
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