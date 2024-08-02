https://ria.ru/20240802/savelev-1963731859.html

Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний

Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний - РИА Новости, 02.08.2024

Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев основал четыре компании в Москве и одну – в городе Серпухов, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:56

2024-08-02T16:56

2024-08-02T16:56

происшествия

московская область (подмосковье)

серпухов

москва

дмитрий савельев

дело сенатора савельева

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ТУЛА, 2 авг – РИА Новости. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев основал четыре компании в Москве и одну – в городе Серпухов, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что Савельев является учредителем ООО "АВАН", ООО "ОФИС-ЦЕНТР", ООО "ТЦ БУСИНОВО", ООО "БОБРОВ ХАУЗ" и ООО "ПБФ". По имеющимся данным, компания "АВАН" занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, биологически активных добавок к пище, а также рационов питания и пайков. Организация была зарегистрирована в 2006 году. В 2006 году Савельев зарегистрировал и ООО "ОФИС-ЦЕНТР", которое ведет деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым имуществом. Еще две организации были созданы сенатором в 2016 году. ООО "ТЦ БУСИНОВО", помимо аренды и управления собственным или арендованным нежилым имуществом, ведет деятельность в сфере розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Компания "БОБРОВ ХАУЗ" специализируется на разработке строительных объектов, строительстве жилых и нежилых зданий, а также разборкой и сносом зданий. В 2018 году Савельев учредил ООО "ПБФ", которая, как и "АВАН", занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, биологически активных добавок к пище. Эта компания, в отличие от остальных, расположена не в Москве, а в городе Серпухов Московской области.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963713226.html

https://ria.ru/20240802/savelev-1963714436.html

московская область (подмосковье)

серпухов

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, москва, дмитрий савельев, дело сенатора савельева