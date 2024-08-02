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В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16

В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16 - РИА Новости, 02.08.2024

В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16

Украинские F-16 будут взлетать и садиться на шоссе, чтобы истребители не были моментально уничтожены российским ракетным ударом, заявил отставной офицер СБУ... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:03

2024-08-02T20:03

2024-08-02T22:46

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские F-16 будут взлетать и садиться на шоссе, чтобы истребители не были моментально уничтожены российским ракетным ударом, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Дороги строят, по всей видимости, как один из элементов взлетно-посадочных полос. <…> Если увидят, куда самолет (F-16. — Прим. ред.) полетел, можно определить, где у него аэродром. По этому месту, естественно, будет удар, чтобы взлетно-посадочная полоса была разрушена. А (истребителю. — Прим. ред.) надо где-то садиться. А где ему садиться? На трассу, на шоссе", — предположил Стариков.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.Читайте в Дзен: Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиянИзраиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС

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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, f-16, олег стариков, киев