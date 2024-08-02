Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16 - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 02.08.2024 (обновлено: 22:46 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/samolety-1963770762.html
В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16
В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16 - РИА Новости, 02.08.2024
В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16
Украинские F-16 будут взлетать и садиться на шоссе, чтобы истребители не были моментально уничтожены российским ракетным ударом, заявил отставной офицер СБУ... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:03
2024-08-02T22:46
в мире
россия
украина
служба безопасности украины
f-16
олег стариков
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963396100_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c9e8c269a2751ca033297dd7953e9da.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские F-16 будут взлетать и садиться на шоссе, чтобы истребители не были моментально уничтожены российским ракетным ударом, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт"."Дороги строят, по всей видимости, как один из элементов взлетно-посадочных полос. &lt;…&gt; Если увидят, куда самолет (F-16. — Прим. ред.) полетел, можно определить, где у него аэродром. По этому месту, естественно, будет удар, чтобы взлетно-посадочная полоса была разрушена. А (истребителю. — Прим. ред.) надо где-то садиться. А где ему садиться? На трассу, на шоссе", — предположил Стариков.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.Читайте в Дзен: Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиянИзраиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС
https://ria.ru/20240802/donbass-1963756256.html
https://ria.ru/20240802/rossiya-1963737967.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963396100_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a41a4190ed2edca076aabfbbafb6490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, служба безопасности украины, f-16, олег стариков, киев
В мире, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, F-16, Олег Стариков, Киев
В Киеве раскрыли, где разместят взлетно-посадочные полосы F-16

Экс-офицер СБУ Стариков: F-16 ВСУ будут использовать дороги в качестве ВПП

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские F-16 будут взлетать и садиться на шоссе, чтобы истребители не были моментально уничтожены российским ракетным ударом, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "ПолитЭксперт".
"Дороги строят, по всей видимости, как один из элементов взлетно-посадочных полос. <…> Если увидят, куда самолет (F-16. — Прим. ред.) полетел, можно определить, где у него аэродром. По этому месту, естественно, будет удар, чтобы взлетно-посадочная полоса была разрушена. А (истребителю. — Прим. ред.) надо где-то садиться. А где ему садиться? На трассу, на шоссе", — предположил Стариков.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
СМИ: ВСУ терпят поражение у стратегически важного города в Донбассе
Вчера, 18:50
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
Читайте в Дзен: Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян
Израиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина
Вчера, 17:26
 
В миреРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныF-16Олег СтариковКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала