https://ria.ru/20240802/sahalin-1963594017.html

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 02.08.2024

На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение объявлено на выходные в семи муниципалитетах юга Сахалина в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:15

2024-08-02T08:15

2024-08-02T08:20

происшествия

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сахалин

холмская

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на выходные в семи муниципалитетах юга Сахалина в связи с прохождением циклона, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", – говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы регионального главка, днем 3 августа и ночью 4 августа на территории Томаринского, Долинского, Анивского, Невельского, Холмского и Корсаковского районов и в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь, местами очень сильный. Кроме того, с вечера субботы и в последующие сутки возможны подъемы уровней рек на 0,5-1,5 метра и выходы воды на пойму.

https://ria.ru/20240730/kazan-1962942806.html

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происшествия, россия, сахалин, холмская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024