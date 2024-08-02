https://ria.ru/20240802/russkie-1963642306.html

Верховный муфтий назвал фейком призыв бороться с "русскими общинами"

Верховный муфтий назвал фейком призыв бороться с "русскими общинами" - РИА Новости, 02.08.2024

Верховный муфтий назвал фейком призыв бороться с "русскими общинами"

Глава Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) Талгат Таджуддин в официальном заявлении опроверг распространённое якобы от имени ЦДУМ призыв... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:10

2024-08-02T12:10

2024-08-02T12:10

религия

россия

талгат таджуддин

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955885325_0:1001:2048:2153_1920x0_80_0_0_d9f90cf6f73ac469899e717ca1de5aef.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) Талгат Таджуддин в официальном заявлении опроверг распространённое якобы от имени ЦДУМ призыв главам Татарстана, Башкортостана, Чеченской Республики и ряду других регионов с призывом бороться с "русскими общинами" и их руководителями, назвав их фейковым письмом.По сведениям ЦДУМ, 20 июля в социальных сетях распространен документ якобы за подписью муфтия Талгата Таджуддина на бланке ЦДУМ, где содержался призыв бороться с "крайне агрессивной нетерпимостью "русских общин", устраивающих антимусульманские шествия. При этом якобы муфтий Таджуддин обещает "всестороннюю поддержку с проявлениями радикального русского национализма"."В связи с имевшими место фактами распространения обращения к главам национальных республик от 29 июля 2024 года, якобы от имени Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России, шейх-уль-Ислама Талгата Сафа Таджуддина считаем необходимым заявить следующее. ЦДУМ за всю свою 235-летнюю историю своим священным долгом и первостепенной задачей считает заботу о духовно-нравственном возрождении народов нашей страны и сохранении и укреплении межрелигиозного мира и согласия. Это фейковое обращение является очередной подделкой и провокацией. Все изложенное в нем не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами ислама", - говорится в документе ЦДУМ.В заявлении ЦДУМ отмечается, что целью подобных акций, к которой возможно сопричастны и провокации внешних сил, очевидно является подрыв межрелигиозного и межнационального мира и согласия в нашей стране."В связи с этим призываем всех наших соотечественников тщательно проверять любую информацию, особенно распространяемую через соцсети. Доверие не подтвержденной официальным источником информации может успеть причинить вред вам и окружающим. Напоминаем, что распространение ложной информации запрещено, как законодательством РФ, так и Шариатом (сводом исламских законов)", - подчеркивается в заявлении ЦДУМ.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955108134.html

https://ria.ru/20240516/muftiy-1946497748.html

https://radiosputnik.ru/20221026/muftiy-1826847892.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, талгат таджуддин, религия