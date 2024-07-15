https://ria.ru/20240715/pravoslavnyy-1881267316.html

Православный календарь на август 2024: праздники и традиции

Церковные православные праздники в августе 2024 в России: календарь на месяц

Православный календарь на август 2024: праздники и традиции

На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. О том, какие именно церковные праздники в августе 2024 года отмечают в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:35

2024-07-15T16:35

2024-07-15T17:00

религия

иисус христос

религиозные праздники

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. О том, какие именно церковные праздники в августе 2024 года отмечают в России, о смысле и традициях событий церковного календаря – в материале РИА Новости.Церковный календарь на август1 августаОбретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворцаПреподобной Макрины КаппадокийскойБлаговерного князя Романа (Олеговича) РязанскогоПреподобного Паисия ПечерскогоБлаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), СербскихПреподобного Дия Константинопольского2 августаПророка ИлииПреподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игуменаОбретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена3 августаПреподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника егоПреподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских4 августаМироносицы равноапостольной Марии МагдалиныПреподобного Корнилия ПереяславскогоПеренесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского5 августаПочаевской иконы Божией МатериМучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников6 августаМучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)Мученицы Христины ТирскойПреподобного Поликарпа Печерского, архимандрита7 августаУспение праведной Анны, матери Пресвятой БогородицыСвятых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, ТавеннскойПреподобного Макария Желтоводского, Унженского8 августаСвященномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров НикомидийскихПреподобного Моисея Угрина, ПечерскогоПреподобномученицы Параскевы Римской9 августаВеликомученика и целителя ПантелеимонаПреподобного Германа АляскинскогоБлаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского10 августаСмоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница)Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов11 августаПреподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонаховМученика Каллиника КиликийскогоПреподобных Константина и Космы Косинских, СтарорусскихМученицы Серафимы девы12 августаАпостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и АндроникаМученика Иоанна ВоинаОбретение мощей преподобного Германа Соловецкого13 августаПредпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста ГосподняПраведного Евдокима КаппадокиянинаСвященномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских14 августаУспенский постИзнесение Честных Древ Животворящего Креста ГосподняПразднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой БогородицеСеми мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара15 августаУспенский постПеренесение мощей первомученика Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его АвиваБлаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца16 августаУспенский постПреподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца17 августаУспенский постСеми отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина18 августаУспенский постПредпразднство Преображения Господня19 августаУспенский постПреображение Господне20 августаУспенский постПопразднство Преображения ГосподняОбретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа ВоронежскогоПреподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников егоПреподобного Меркурия Печерского, епископа СмоленскогоПреподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского21 августаУспенский постПеренесение мощей преподобных Зосимы и Савватия СоловецкихСвятителя Емилиана, епископа Кизического22 августаУспенский постСобор Соловецких святыхАпостола Матфия23 августаУспенский постСвященномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, РимскихБлаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского24 августаУспенский постСвященномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиаконаПреподобномучеников Феодора и Василия ПечерскихПреподобного Феодора, князя Острожского, Печерского25 августаУспенский постПреподобномучеников БелогорскихМучеников Фотия, Аникиты и многих с ними26 августаУспенский постОтдание праздника Преображения ГосподняПреподобного Максима ИсповедникаСвятителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа ВоронежскогоОбретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца27 августаУспенский постПредпразднство Успения Пресвятой Богородицы.Пророка Михея (из 12-ти пророков)Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-ПечерскогоПреподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского28 августаУспение Пресвятой Богородицы29 августаПопразднство Успения Пресвятой БогородицыПеренесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса ХристаМученика Диомида врача30 августаСвященномученика Мирона Кизического, пресвитераПреподобного Алипия, иконописца Печерского31 августаПреподобного Иоанна РыльскогоМучеников Флора и ЛавраЦерковные праздникиИз двунадесятых, то есть 12-ти главных, праздников на август приходятся два – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. 19 и 28 августа соответственно.Посты в августеВ середине месяца – 14 августа – начинается Успенский пост, который продлится 13 дней. По строгости он, кстати, уступает лишь Великому. Пост приурочен к важному событию христианской истории – Успению Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, 28 августа Богоматерь окончила свой земной путь. Ее похоронили апостолы, а во время погребения в Гефсиманский сад явился Христос и забрал душу Девы Марии в рай.На период августовского говения приходится сразу три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). Спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю, то есть Иисуса Христу.Так 14 августа церковь отмечает Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. 19 августа – Преображение Господне. Событие произошло на горе Фавор: трем ученикам Христа была открыта Его Божественная сущность. А 29 числа – принесение из Эдессы в Константинополь Спаса Нерукотворного.Имена в августе по церковному календарюПо церковному календарю в августе день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.Приметы и поверьяВ безветренную погоду сильно шумит лес — скоро пойдет дождь. Вечерний туман расстилается по земле — к хорошей погоде.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религиозные праздники