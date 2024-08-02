https://ria.ru/20240802/rumynija-1963601288.html
В Румынии временно запретили выпускать на пастбища овец и коз
В Румынии временно запретили выпускать на пастбища овец и коз - РИА Новости, 02.08.2024
В Румынии временно запретили выпускать на пастбища овец и коз
Овцеводам в Румынии запретили выпускать на пастбища овец и коз в течение трех недель в связи с эпидемией чумы мелких жвачных животных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:14
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КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Овцеводам в Румынии запретили выпускать на пастбища овец и коз в течение трех недель в связи с эпидемией чумы мелких жвачных животных, сообщает пресс-служба румынского минсельхоза. Согласно данным Национального управления ветеринарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA), в стране зарегистрировано 37 активных очагов заболевания, из них больше всего (34) в уезде Тулча (граничит с Украиной), всего в стране выявлено 218 756 зараженных овец и коз. "Министр Флорин Барбу и руководитель ANSVSA Александру Бику встретились с представителями фермерских хозяйств, занимающихся разведением овец и коз и обсудили ситуацию в связи с ЧМЖ для совместного поиска решений проблемы. Официальные лица призвали фермеров принять все необходимые меры, в частности, остановить передвижение животных, в течение следующих трех недель для искоренения чумы мелких жвачных животных. В свою очередь фермеры заверили, что сделают все возможное для изоляции очагов и остановки внутреннего перемещения животных", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минсельхоза Румынии в Facebook*. Также на встрече обсуждался вопрос о том, как сохранить экспорт баранины в текущих эпидемиологических условиях. Министр сельского хозяйства Барбу отметил, что у властей имеются все необходимые рычаги для защиты румынских фермеров и "существуют решения для всех, однако необходимо учитывать, что болезнь развивается в течение определенного времени".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, румыния, украина, россия
В мире, Румыния, Украина, Россия
В Румынии временно запретили выпускать на пастбища овец и коз
В Румынии ввели запрет на выпас овец из-за чумы мелких жвачных животных
КИШИНЕВ, 2 авг – РИА Новости. Овцеводам в Румынии запретили выпускать на пастбища овец и коз в течение трех недель в связи с эпидемией чумы мелких жвачных животных, сообщает пресс-служба румынского минсельхоза.
Согласно данным Национального управления ветеринарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA), в стране зарегистрировано 37 активных очагов заболевания, из них больше всего (34) в уезде Тулча (граничит с Украиной), всего в стране выявлено 218 756 зараженных овец и коз.
"Министр Флорин Барбу и руководитель ANSVSA Александру Бику встретились с представителями фермерских хозяйств, занимающихся разведением овец и коз и обсудили ситуацию в связи с ЧМЖ для совместного поиска решений проблемы. Официальные лица призвали фермеров принять все необходимые меры, в частности, остановить передвижение животных, в течение следующих трех недель для искоренения чумы мелких жвачных животных. В свою очередь фермеры заверили, что сделают все возможное для изоляции очагов и остановки внутреннего перемещения животных", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минсельхоза Румынии в Facebook*.
Также на встрече обсуждался вопрос о том, как сохранить экспорт баранины в текущих эпидемиологических условиях. Министр сельского хозяйства Барбу отметил, что у властей имеются все необходимые рычаги для защиты румынских фермеров и "существуют решения для всех, однако необходимо учитывать, что болезнь развивается в течение определенного времени".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.