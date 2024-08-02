https://ria.ru/20240802/rubl-1963569293.html

Россиянам рассказали о переменах с цифровым рублем уже в августе

Россиянам рассказали о переменах с цифровым рублем уже в августе - РИА Новости, 02.08.2024

Россиянам рассказали о переменах с цифровым рублем уже в августе

В России с начала августа вступили в силу законодательные новации, регулирующие наследование цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” адвокат коллегии... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:17

2024-08-02T02:17

2024-08-02T02:17

россия

цифровой рубль

экономика

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В России с начала августа вступили в силу законодательные новации, регулирующие наследование цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Петр Савищев.В основном эти нормы вступили в силу еще 1 августа 2023 года, но часть из них заработала лишь в этом году. Теперь цифровой рубль признается имуществом в составе наследственной массы, и права на него можно завещать.“Пункт 4 статьи 1128 Гражданского кодекса РФ дополнен положениями, которыми предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений”, — разъяснил адвокат.Порядок их составления будет дополнительно установлен правительством по согласованию с Банком России. Помимо этого, цифровые рубли в составе наследной массы теперь подлежат включению в расчет обязательной доли согласно ст. 1149 ГК РФ. Это предотвратит злоупотребления со стороны других наследников, считает Савищев.

https://ria.ru/20240615/dollar-1953050087.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, цифровой рубль, экономика