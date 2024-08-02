Россиянам рассказали о переменах с цифровым рублем уже в августе
Адвокат Савищев: в России разрешили завещать права на цифровые рубли
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В России с начала августа вступили в силу законодательные новации, регулирующие наследование цифрового рубля, рассказал агентству “Прайм” адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Петр Савищев.
В основном эти нормы вступили в силу еще 1 августа 2023 года, но часть из них заработала лишь в этом году. Теперь цифровой рубль признается имуществом в составе наследственной массы, и права на него можно завещать.
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“Пункт 4 статьи 1128 Гражданского кодекса РФ дополнен положениями, которыми предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений”, — разъяснил адвокат.
Порядок их составления будет дополнительно установлен правительством по согласованию с Банком России. Помимо этого, цифровые рубли в составе наследной массы теперь подлежат включению в расчет обязательной доли согласно ст. 1149 ГК РФ. Это предотвратит злоупотребления со стороны других наследников, считает Савищев.
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