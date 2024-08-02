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"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий - РИА Новости, 02.08.2024
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09:27 02.08.2024 (обновлено: 09:38 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/rosteh-1963603078.html
"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий
"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий - РИА Новости, 02.08.2024
"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:27
2024-08-02T09:38
безопасность
технологии
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей", - говорится в сообщении. Новая антенна предназначена для работы с возимыми и стационарными радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц. Благодаря универсальному крепежному основанию устройство можно смонтировать на любой поверхности, а использование современных композитных материалов позволило усилить конструкцию изделия. В антенне реализована система согласующе-трансформирующих устройств, позволяющая возбуждать отдельные участки антенны на различных диапазонах частот. Такое решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала при любых погодных условиях и существенно расширяет зону покрытия радиосвязи по сравнению с предыдущими модификациями изделия. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности. Диапазонная штыревая антенна разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (входит в "Росэлектронику" в составе концерна "Автоматика"). Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Бузов, новая антенна технологичнее и компактнее своих предшественников, ее вес не превышает 6 килограммов. Изделие успешно прошло апробацию на подвижной технике в реальной обстановке и подтвердило заявленные характеристики, а сейчас готовится запуск серийного производства антенны. Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024".
https://ria.ru/20240415/antenna-1940101328.html
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безопасность, технологии, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Российская электроника, Ростех
"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий

"Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы"

© Фото : АО "ОПК"Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну
Холдинг Росэлектроника Госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : АО "ОПК"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей", - говорится в сообщении.
Сверхширокополосная дискоконусная антенна, разработанная предприятием холдинга Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В России разработали уникальную антенну
15 апреля, 11:34
Новая антенна предназначена для работы с возимыми и стационарными радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц. Благодаря универсальному крепежному основанию устройство можно смонтировать на любой поверхности, а использование современных композитных материалов позволило усилить конструкцию изделия.
В антенне реализована система согласующе-трансформирующих устройств, позволяющая возбуждать отдельные участки антенны на различных диапазонах частот. Такое решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала при любых погодных условиях и существенно расширяет зону покрытия радиосвязи по сравнению с предыдущими модификациями изделия. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности.
Диапазонная штыревая антенна разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (входит в "Росэлектронику" в составе концерна "Автоматика"). Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Бузов, новая антенна технологичнее и компактнее своих предшественников, ее вес не превышает 6 килограммов. Изделие успешно прошло апробацию на подвижной технике в реальной обстановке и подтвердило заявленные характеристики, а сейчас готовится запуск серийного производства антенны.
Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024".
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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1 апреля, 12:38
 
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