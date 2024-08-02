https://ria.ru/20240802/rosteh-1963603078.html

"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий

"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий - РИА Новости, 02.08.2024

"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:27

2024-08-02T09:27

2024-08-02T09:38

безопасность

технологии

российская электроника

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963603338_0:0:906:511_1920x0_80_0_0_78fee54b2c7af4d8d69f4ce69da6c9e8.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей", - говорится в сообщении. Новая антенна предназначена для работы с возимыми и стационарными радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц. Благодаря универсальному крепежному основанию устройство можно смонтировать на любой поверхности, а использование современных композитных материалов позволило усилить конструкцию изделия. В антенне реализована система согласующе-трансформирующих устройств, позволяющая возбуждать отдельные участки антенны на различных диапазонах частот. Такое решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала при любых погодных условиях и существенно расширяет зону покрытия радиосвязи по сравнению с предыдущими модификациями изделия. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности. Диапазонная штыревая антенна разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (входит в "Росэлектронику" в составе концерна "Автоматика"). Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Бузов, новая антенна технологичнее и компактнее своих предшественников, ее вес не превышает 6 килограммов. Изделие успешно прошло апробацию на подвижной технике в реальной обстановке и подтвердило заявленные характеристики, а сейчас готовится запуск серийного производства антенны. Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024".

https://ria.ru/20240415/antenna-1940101328.html

https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, российская электроника, ростех