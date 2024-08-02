https://ria.ru/20240802/rossiya-1963711622.html

"Россия вернулась". Во Франции сообщили об ответе Москвы на провокации США

"Россия вернулась". Во Франции сообщили об ответе Москвы на провокации США - РИА Новости, 02.08.2024

"Россия вернулась". Во Франции сообщили об ответе Москвы на провокации США

Отправка российских кораблей к берегам Кубы — это сигнал странам мира о том, что Москва может стать альтернативой Вашингтону. Об этом заявил отставной... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:44

2024-08-02T15:44

2024-08-02T16:05

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отправка российских кораблей к берегам Кубы — это сигнал странам мира о том, что Москва может стать альтернативой Вашингтону. Об этом заявил отставной французский полковник Мишель Гойя в эфире LCI."Это (прибытие ВМФ на Кубу. — Прим. ред.) означает, что Россия вернулась на международную сцену в качестве альтернативы США. <…> Они начинают поддерживать (страны, которым помогал СССР. — Прим. ред.), потому что у них есть необходимые для этого средства", — предположил эксперт.Отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами, сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", прибыл на Кубу 27 июля. Сотни кубинцев выстраивались в длинные очереди, чтобы подняться на борт "Смольного" и "Неустрашимого".Контр-адмирал Олег Гуринов ранее сообщил журналистам, что основная цель отправки кораблей на Кубу — подтвердить сотрудничество в военно-морской сфере между моряками обеих стран. Отряд завершил визит на остров 30 июля и взял курс в назначенный район Атлантического океана, где будет выполнять поставленные задачи.

https://ria.ru/20240801/tsel-1963561808.html

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