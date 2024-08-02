https://ria.ru/20240802/rossija-1963680654.html
В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена
В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена - РИА Новости, 02.08.2024
В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена
Россия признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении такой срочной цепочки обмена заключенными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:55
2024-08-02T13:55
2024-08-02T13:55
россия
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении такой срочной цепочки обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействия, которое осуществлялось с КГБ, с МИДом Белоруссии, и тому содействию, которое лично оказал президент Лукашенко в составлении такой срочной цепочки, и выразить признательность за это", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963632998.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, политика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена
Песков: Россия признательна Лукашенко за содействие в обмене заключенными