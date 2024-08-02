https://ria.ru/20240802/rossija-1963680654.html

В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена

В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена - РИА Новости, 02.08.2024

В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена

Россия признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении такой срочной цепочки обмена заключенными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:55

2024-08-02T13:55

2024-08-02T13:55

россия

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении такой срочной цепочки обмена заключенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы должны дать высочайшую оценку взаимодействия, которое осуществлялось с КГБ, с МИДом Белоруссии, и тому содействию, которое лично оказал президент Лукашенко в составлении такой срочной цепочки, и выразить признательность за это", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963632998.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, политика