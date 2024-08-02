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Премьер Финляндии оценил возможность открытия границы с Россией - РИА Новости, 02.08.2024
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11:32 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/rossija-1963631820.html
Премьер Финляндии оценил возможность открытия границы с Россией
Премьер Финляндии оценил возможность открытия границы с Россией - РИА Новости, 02.08.2024
Премьер Финляндии оценил возможность открытия границы с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti считает, что на данный момент нет возможности открыть границу с Россией. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:32
2024-08-02T11:32
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti считает, что на данный момент нет возможности открыть границу с Россией. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. "На данный момент я все еще придерживаюсь мнения, что возможностей для открытия нет… Я очень недоверчиво отношусь к тому, чтобы открывать КПП (на границе с Россией – ред.) сейчас", – сказал он. По его словам, Финляндии нужна уверенность в том, что Россия "готова сотрудничать по прежней модели", когда обе страны следят за тем, чтобы границу пересекали только люди с надлежащими документами. Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240715/estonija-1959753281.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Петтери Орпо, Мария Захарова
Премьер Финляндии оценил возможность открытия границы с Россией

Премьер Финляндии Орпо: пока нет возможности открыть границу с Россией

© Фото : Пограничная охрана ФинляндииСотрудник Пограничной охраны Финляндии
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Пограничная охрана Финляндии
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Iltalehti считает, что на данный момент нет возможности открыть границу с Россией.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.
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"На данный момент я все еще придерживаюсь мнения, что возможностей для открытия нет… Я очень недоверчиво отношусь к тому, чтобы открывать КПП (на границе с Россией – ред.) сейчас", – сказал он.
По его словам, Финляндии нужна уверенность в том, что Россия "готова сотрудничать по прежней модели", когда обе страны следят за тем, чтобы границу пересекали только люди с надлежащими документами.
Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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