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Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи

Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи - РИА Новости, 02.08.2024

Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи

Ярославская область заняла третье место в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек, сообщила зампредседателя правительства региона Вера Даргель. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:58

2024-08-02T12:58

2024-08-02T12:58

ярославская область

ярославская область

россия

сочи

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Ярославская область заняла третье место в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек, сообщила зампредседателя правительства региона Вера Даргель. "Молодежная политика Ярославской области выходит на новый уровень. По результатам оценки Росмолодежи, мы сейчас находимся на третьем месте в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек. Активную поддержку молодежным проектам оказывает губернатор Ярославской области Михаил Евраев", - цитирует Даргель пресс-служба правительства региона. По словам зампреда областного правительства, по поручению губернатора около 7 миллионов рублей из регионального бюджета было выделено на финансирование таких масштабных проектов, как форум "ЛайкМедиа", региональная программа Всемирного фестиваля молодежи, фестивали двух лиг КВН. Среди достижений Ярославской области, как отмечает правительство области, – победы в федеральных конкурсах на субсидию "Регион для молодых" и "Регион добрых дел", участие делегации во Всемирном фестивале молодежи и победы в грантовых конкурсах. Правительство области приводит и другие примеры достижений в сфере молодежной политики. В частности, в этом году Ярославская лига КВН получила статус официальной: прошли крупные фестивали, где принимали участие команды из разных регионов России, запущены спецпроекты для молодых представителей КВН-движения и тех, кто желает к нему присоединиться. В этом году 80 участников и 33 волонтера стали частью Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, а также 24 волонтера представляли регион на международных "Играх будущего" в Казани, сейчас идет отбор волонтеров на Всемирные игры дружбы. Также талантливая молодежь Ярославской области реализуется в рамках губернаторского проекта "#БудьЯрче!" – 32 социальных объекта по всему региону приобретут яркий и индивидуальный стиль благодаря творчеству молодых местных жителей. Все работы уже в активной стадии и будут завершены в августе, информирует правительство региона.

https://ria.ru/20231225/parki-1917994592.html

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, россия, сочи, михаил евраев, квн