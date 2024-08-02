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Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи - РИА Новости, 02.08.2024
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Ярославская область
 
12:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/reyting-1963656740.html
Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи
Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи - РИА Новости, 02.08.2024
Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи
Ярославская область заняла третье место в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек, сообщила зампредседателя правительства региона Вера Даргель. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:58
2024-08-02T12:58
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сочи
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Ярославская область заняла третье место в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек, сообщила зампредседателя правительства региона Вера Даргель. "Молодежная политика Ярославской области выходит на новый уровень. По результатам оценки Росмолодежи, мы сейчас находимся на третьем месте в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек. Активную поддержку молодежным проектам оказывает губернатор Ярославской области Михаил Евраев", - цитирует Даргель пресс-служба правительства региона. По словам зампреда областного правительства, по поручению губернатора около 7 миллионов рублей из регионального бюджета было выделено на финансирование таких масштабных проектов, как форум "ЛайкМедиа", региональная программа Всемирного фестиваля молодежи, фестивали двух лиг КВН. Среди достижений Ярославской области, как отмечает правительство области, – победы в федеральных конкурсах на субсидию "Регион для молодых" и "Регион добрых дел", участие делегации во Всемирном фестивале молодежи и победы в грантовых конкурсах. Правительство области приводит и другие примеры достижений в сфере молодежной политики. В частности, в этом году Ярославская лига КВН получила статус официальной: прошли крупные фестивали, где принимали участие команды из разных регионов России, запущены спецпроекты для молодых представителей КВН-движения и тех, кто желает к нему присоединиться. В этом году 80 участников и 33 волонтера стали частью Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, а также 24 волонтера представляли регион на международных "Играх будущего" в Казани, сейчас идет отбор волонтеров на Всемирные игры дружбы. Также талантливая молодежь Ярославской области реализуется в рамках губернаторского проекта "#БудьЯрче!" – 32 социальных объекта по всему региону приобретут яркий и индивидуальный стиль благодаря творчеству молодых местных жителей. Все работы уже в активной стадии и будут завершены в августе, информирует правительство региона.
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ярославская область, россия, сочи, михаил евраев, квн
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Сочи, Михаил Евраев, КВН

Ярославская область заняла 3-е место в рейтинге регионов Росмолодежи

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПамятник 1000-летию Ярославля на стрелке Волги и Которосли
Памятник 1000-летию Ярославля на стрелке Волги и Которосли - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Памятник 1000-летию Ярославля на стрелке Волги и Которосли
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Ярославская область заняла третье место в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек, сообщила зампредседателя правительства региона Вера Даргель.
"Молодежная политика Ярославской области выходит на новый уровень. По результатам оценки Росмолодежи, мы сейчас находимся на третьем месте в рейтинге регионов с молодежью до 500 тысяч человек. Активную поддержку молодежным проектам оказывает губернатор Ярославской области Михаил Евраев", - цитирует Даргель пресс-служба правительства региона.
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По словам зампреда областного правительства, по поручению губернатора около 7 миллионов рублей из регионального бюджета было выделено на финансирование таких масштабных проектов, как форум "ЛайкМедиа", региональная программа Всемирного фестиваля молодежи, фестивали двух лиг КВН.
Среди достижений Ярославской области, как отмечает правительство области, – победы в федеральных конкурсах на субсидию "Регион для молодых" и "Регион добрых дел", участие делегации во Всемирном фестивале молодежи и победы в грантовых конкурсах.
Правительство области приводит и другие примеры достижений в сфере молодежной политики. В частности, в этом году Ярославская лига КВН получила статус официальной: прошли крупные фестивали, где принимали участие команды из разных регионов России, запущены спецпроекты для молодых представителей КВН-движения и тех, кто желает к нему присоединиться. В этом году 80 участников и 33 волонтера стали частью Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, а также 24 волонтера представляли регион на международных "Играх будущего" в Казани, сейчас идет отбор волонтеров на Всемирные игры дружбы.
Также талантливая молодежь Ярославской области реализуется в рамках губернаторского проекта "#БудьЯрче!" – 32 социальных объекта по всему региону приобретут яркий и индивидуальный стиль благодаря творчеству молодых местных жителей. Все работы уже в активной стадии и будут завершены в августе, информирует правительство региона.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияСочиМихаил ЕвраевКВН
 
 
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