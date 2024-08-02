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Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан

Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан - РИА Новости, 02.08.2024

Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан

Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил восемь рейсов в Израиль, Ливан и обратно из соображений безопасности, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:42

2024-08-02T15:42

2024-08-02T15:42

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ВАРШАВА, 2 авг - РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил восемь рейсов в Израиль, Ливан и обратно из соображений безопасности, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Кшиштоф Мочульский. "Авиалинии LOT отменили восемь рейсов из Варшавы в Ливан и Израиль, а также обратные рейсы", - сказал Мочульский. Он уточнил, что решение об отмене рейсов было принято "после проведения анализа безопасности полетов". Уточняется, что речь идет о рейсах из Варшавского аэропорта имени Федерика Шопена в Бейрут 2 августа в 19.50 (рейс № LO143) и 3 августа в 21.05 (рейс № LO145) и в Тель-Авив 2 и 3 августа в 21.10 (рейс № LO151). Отменены также обратные рейсы из Бейрута в Варшаву 3 августа в 00.25 (рейс LO144) и 4 августа в 01.40 (рейс LO146), а также из Тель-Авива в столицу Польши 3 и 4 августа в 02.05 (рейс LO152). Ранее сообщалось, что авиакомпании ряда стран приостановили рейсы в Израиль из-за роста напряженности в регионе. Рейсы были приостановлены авиакомпаниями Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India. Fly Dubai.

https://ria.ru/20240731/perelety-1963308770.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, варшава, lot , united airlines, lufthansa , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране