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Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан - РИА Новости, 02.08.2024
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15:42 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/reysy-1963710869.html
Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан
Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан - РИА Новости, 02.08.2024
Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан
Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил восемь рейсов в Израиль, Ливан и обратно из соображений безопасности, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:42
2024-08-02T15:42
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ВАРШАВА, 2 авг - РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил восемь рейсов в Израиль, Ливан и обратно из соображений безопасности, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Кшиштоф Мочульский. "Авиалинии LOT отменили восемь рейсов из Варшавы в Ливан и Израиль, а также обратные рейсы", - сказал Мочульский. Он уточнил, что решение об отмене рейсов было принято "после проведения анализа безопасности полетов". Уточняется, что речь идет о рейсах из Варшавского аэропорта имени Федерика Шопена в Бейрут 2 августа в 19.50 (рейс № LO143) и 3 августа в 21.05 (рейс № LO145) и в Тель-Авив 2 и 3 августа в 21.10 (рейс № LO151). Отменены также обратные рейсы из Бейрута в Варшаву 3 августа в 00.25 (рейс LO144) и 4 августа в 01.40 (рейс LO146), а также из Тель-Авива в столицу Польши 3 и 4 августа в 02.05 (рейс LO152). Ранее сообщалось, что авиакомпании ряда стран приостановили рейсы в Израиль из-за роста напряженности в регионе. Рейсы были приостановлены авиакомпаниями Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India. Fly Dubai.
https://ria.ru/20240731/perelety-1963308770.html
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в мире, израиль, ливан, варшава, lot , united airlines, lufthansa , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Ливан, Варшава, LOT , United Airlines, Lufthansa , Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль и Ливан

Польский LOT отменил 8 авиарейсов в Израиль, Ливан и обратно из-за безопасности

© AP Photo / Alik KepliczСамолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы . Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 авг - РИА Новости. Польский национальный авиаперевозчик LOT отменил восемь рейсов в Израиль, Ливан и обратно из соображений безопасности, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Кшиштоф Мочульский.
"Авиалинии LOT отменили восемь рейсов из Варшавы в Ливан и Израиль, а также обратные рейсы", - сказал Мочульский.
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Он уточнил, что решение об отмене рейсов было принято "после проведения анализа безопасности полетов".
Уточняется, что речь идет о рейсах из Варшавского аэропорта имени Федерика Шопена в Бейрут 2 августа в 19.50 (рейс № LO143) и 3 августа в 21.05 (рейс № LO145) и в Тель-Авив 2 и 3 августа в 21.10 (рейс № LO151). Отменены также обратные рейсы из Бейрута в Варшаву 3 августа в 00.25 (рейс LO144) и 4 августа в 01.40 (рейс LO146), а также из Тель-Авива в столицу Польши 3 и 4 августа в 02.05 (рейс LO152).
Ранее сообщалось, что авиакомпании ряда стран приостановили рейсы в Израиль из-за роста напряженности в регионе. Рейсы были приостановлены авиакомпаниями Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India. Fly Dubai.
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В миреИзраильЛиванВаршаваLOTUnited AirlinesLufthansaОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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