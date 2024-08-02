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Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.08.2024
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20:15 02.08.2024 (обновлено: 20:22 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/razvertyvanie-1963773307.html
Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке
Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.08.2024
Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке
Министр обороны США Ллойд Остин будет руководить развертываем дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке для укрепления обороны Израиля,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:15
2024-08-02T20:22
в мире
сша
ближний восток
министерство обороны сша
израиль
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин будет руководить развертываем дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке для укрепления обороны Израиля, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Министр будет руководить множественными предстоящими действиями по перегруппировке сил с целью усиления защиты вооруженных сил США по всему региону (Ближнего Востока - ред.), чтобы оказать усиленную поддержку обороне Израиля и гарантировать готовность Соединенных Штатов ответить на развивающийся кризис", - сообщила она журналистам на брифинге.Сингх добавила, что развертывание дополнительных военных сил на Ближнем Востоке будет означать и увеличение количества персонала, но решение о точном размере контингента и конкретных подразделениях пока не принято.
https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html
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в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша, израиль, ллойд остин
В мире, США, Ближний Восток, Министерство обороны США, Израиль, Ллойд Остин
Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона будет руководить развертыванием присутствия США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин будет руководить развертываем дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке для укрепления обороны Израиля, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Министр будет руководить множественными предстоящими действиями по перегруппировке сил с целью усиления защиты вооруженных сил США по всему региону (Ближнего Востока - ред.), чтобы оказать усиленную поддержку обороне Израиля и гарантировать готовность Соединенных Штатов ответить на развивающийся кризис", - сообщила она журналистам на брифинге.
Сингх добавила, что развертывание дополнительных военных сил на Ближнем Востоке будет означать и увеличение количества персонала, но решение о точном размере контингента и конкретных подразделениях пока не принято.
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В миреСШАБлижний ВостокМинистерство обороны СШАИзраильЛлойд Остин
 
 
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