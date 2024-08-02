https://ria.ru/20240802/razvertyvanie-1963773307.html

Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.08.2024

Шеф Пентагона будет руководить перегруппировкой сил на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин будет руководить развертываем дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке для укрепления обороны Израиля,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:15

2024-08-02T20:15

2024-08-02T20:22

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сша

ближний восток

министерство обороны сша

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин будет руководить развертываем дополнительного военного контингента США на Ближнем Востоке для укрепления обороны Израиля, заявила в пятницу заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Министр будет руководить множественными предстоящими действиями по перегруппировке сил с целью усиления защиты вооруженных сил США по всему региону (Ближнего Востока - ред.), чтобы оказать усиленную поддержку обороне Израиля и гарантировать готовность Соединенных Штатов ответить на развивающийся кризис", - сообщила она журналистам на брифинге.Сингх добавила, что развертывание дополнительных военных сил на Ближнем Востоке будет означать и увеличение количества персонала, но решение о точном размере контингента и конкретных подразделениях пока не принято.

https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html

сша

ближний восток

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в мире, сша, ближний восток, министерство обороны сша, израиль, ллойд остин