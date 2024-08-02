https://ria.ru/20240802/pvo-1963640698.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 02.08.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:05
2024-08-02T12:05
2024-08-02T12:19
россия
белгородская область
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго августа около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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россия, белгородская область
Россия, Белгородская область
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области