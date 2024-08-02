https://ria.ru/20240802/putin-1963673796.html
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку - РИА Новости, 02.08.2024
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ряд международных вопросов, которые касаются интересов страны. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:37
2024-08-02T13:37
2024-08-02T13:53
россия
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ряд международных вопросов, которые касаются интересов страны."У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающиеся нашей страны, наших интересов", - сказал Путин на оперативном совещании.Глава государства добавил, что докладчиками по вопросам совещания выступят глава МИД РФ Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин.Президент также предложил помимо запланированных в повестке международных вопросов обсудить и самые актуальные события."Я попросил бы вас кроме запланированных вопросов обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени", - обратился Путин к членам Совбеза.
https://ria.ru/20240802/peskov-1963671496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку
Путин предложил Совбезу обсудить международные вопросы и актуальные события