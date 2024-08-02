https://ria.ru/20240802/putin-1963673796.html

Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку

Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку - РИА Новости, 02.08.2024

Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ряд международных вопросов, которые касаются интересов страны. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:37

2024-08-02T13:37

2024-08-02T13:53

россия

политика

владимир путин

совет безопасности рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ряд международных вопросов, которые касаются интересов страны."У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающиеся нашей страны, наших интересов", - сказал Путин на оперативном совещании.Глава государства добавил, что докладчиками по вопросам совещания выступят глава МИД РФ Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин.Президент также предложил помимо запланированных в повестке международных вопросов обсудить и самые актуальные события."Я попросил бы вас кроме запланированных вопросов обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени", - обратился Путин к членам Совбеза.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963671496.html

https://ria.ru/20240802/sovfed-1963673897.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин, совет безопасности рф