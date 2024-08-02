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Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку - РИА Новости, 02.08.2024
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13:37 02.08.2024 (обновлено: 13:53 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/putin-1963673796.html
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку - РИА Новости, 02.08.2024
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ряд международных вопросов, которые касаются интересов страны. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:37
2024-08-02T13:53
россия
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ряд международных вопросов, которые касаются интересов страны."У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающиеся нашей страны, наших интересов", - сказал Путин на оперативном совещании.Глава государства добавил, что докладчиками по вопросам совещания выступят глава МИД РФ Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин.Президент также предложил помимо запланированных в повестке международных вопросов обсудить и самые актуальные события."Я попросил бы вас кроме запланированных вопросов обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени", - обратился Путин к членам Совбеза.
https://ria.ru/20240802/peskov-1963671496.html
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россия, политика, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить международную повестку

Путин предложил Совбезу обсудить международные вопросы и актуальные события

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ряд международных вопросов, которые касаются интересов страны.
"У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающиеся нашей страны, наших интересов", - сказал Путин на оперативном совещании.
Глава государства добавил, что докладчиками по вопросам совещания выступят глава МИД РФ Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин.
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Президент также предложил помимо запланированных в повестке международных вопросов обсудить и самые актуальные события.
"Я попросил бы вас кроме запланированных вопросов обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени", - обратился Путин к членам Совбеза.
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