https://ria.ru/20240802/putin-1963670429.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.08.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:33
2024-08-02T13:33
2024-08-02T13:33
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у президента обычные встречи, и в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза