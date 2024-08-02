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Совещание Путина с членами Совета безопасности. Трансляция
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Трансляция - РИА Новости, 02.08.2024
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:32
2024-08-02T13:32
2024-08-02T13:32
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ
LIVE: Путин на заседании постоянных членов Совета Безопасности РФ
2024-08-02T13:32
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PT3M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2024-08-02T13:32
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PT3M07S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.