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Путин поздравил Солженицыну с днем рождения
Путин поздравил Солженицыну с днем рождения - РИА Новости, 02.08.2024
Путин поздравил Солженицыну с днем рождения
Президент России Владимир Путин утром в пятницу позвонил Наталье Солженицыной, поздравил её с днем рождения и дал высокую оценку работе по популяризации... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:59
2024-08-02T12:59
2024-08-02T12:59
культура
россия
наталья солженицына
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утром в пятницу позвонил Наталье Солженицыной, поздравил её с днем рождения и дал высокую оценку работе по популяризации наследия Солженицына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня утром президент по телефону звонил Наталье Дмитриевне Солженицыной, у неё был недавно день рождения. Чуть запоздало, но президент её лично по телефону поздравил с днем рождения, традиционно дал самую высокую оценку работе, которую ведет Наталья Дмитриевна по популяризации культурного наследия Солженицына ", - сказал Песков журналистам. Наталья Солженицына — российский общественный деятель. Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Исаевича Солженицына.
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россия, наталья солженицына, дмитрий песков, владимир путин
Культура, Россия, Наталья Солженицына, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин поздравил Солженицыну с днем рождения
Песков: Путин поздравил Солженицыну с днем рождения и высоко оценил ее работу
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утром в пятницу позвонил Наталье Солженицыной, поздравил её с днем рождения и дал высокую оценку работе по популяризации наследия Солженицына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня утром президент по телефону звонил Наталье Дмитриевне Солженицыной, у неё был недавно день рождения. Чуть запоздало, но президент её лично по телефону поздравил с днем рождения, традиционно дал самую высокую оценку работе, которую ведет Наталья Дмитриевна по популяризации культурного наследия Солженицына ", - сказал Песков журналистам.
Наталья Солженицына — российский общественный деятель. Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Исаевича Солженицына.