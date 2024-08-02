https://ria.ru/20240802/putin-1963658364.html

Путин поздравил Солженицыну с днем рождения

Путин поздравил Солженицыну с днем рождения - РИА Новости, 02.08.2024

Путин поздравил Солженицыну с днем рождения

Президент России Владимир Путин утром в пятницу позвонил Наталье Солженицыной, поздравил её с днем рождения и дал высокую оценку работе по популяризации... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:59

2024-08-02T12:59

2024-08-02T12:59

культура

россия

наталья солженицына

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утром в пятницу позвонил Наталье Солженицыной, поздравил её с днем рождения и дал высокую оценку работе по популяризации наследия Солженицына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня утром президент по телефону звонил Наталье Дмитриевне Солженицыной, у неё был недавно день рождения. Чуть запоздало, но президент её лично по телефону поздравил с днем рождения, традиционно дал самую высокую оценку работе, которую ведет Наталья Дмитриевна по популяризации культурного наследия Солженицына ", - сказал Песков журналистам. Наталья Солженицына — российский общественный деятель. Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Исаевича Солженицына.

https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html

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россия, наталья солженицына, дмитрий песков, владимир путин