https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html

Песков объяснил, почему Путин лично приехал встречать россиян после обмена

Песков объяснил, почему Путин лично приехал встречать россиян после обмена - РИА Новости, 02.08.2024

Песков объяснил, почему Путин лично приехал встречать россиян после обмена

Президент России Владимир Путин посчитал нужным встретить освобожденных по обмену заключенных у трапа в аэропорту, потому что это дань людям, которые служат... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:58

2024-08-02T12:58

2024-08-02T12:59

россия

владимир путин

германия

сша

дмитрий песков

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посчитал нужным встретить освобожденных по обмену заключенных у трапа в аэропорту, потому что это дань людям, которые служат своей стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране, которые после очень сложных испытаний получили возможность, благодаря очень напряженной работе многих-многих людей, получили возможность вернуться на свою родину", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Путин встретил освобожденных заключенных в этот раз. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963565738.html

россия

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, германия, сша, дмитрий песков, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом, общество