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Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2024
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00:32 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/putin-1963569412.html
Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин
Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2024
Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин
Патриотические традиции ветеранов Воздушно-десантных войск, верность присяге и боевому братству помогают нынешнему поколению десантников решать ответственные... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:32
2024-08-02T00:32
россия
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Патриотические традиции ветеранов Воздушно-десантных войск, верность присяге и боевому братству помогают нынешнему поколению десантников решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем ВДВ. Телеграмма президента, адресованная личному составу и ветеранам ВДВ, опубликована на сайте Кремля. "Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции", - подчеркнул Путин. Он отметил, что десантники по праву гордятся ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев - солдат и офицеров ВДВ. "Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины", - добавил президент РФ.
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россия, владимир путин, воздушно-десантные войска россии
Россия, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России
Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин

Путин: верность присяге помогает десантникам решать задачи в ходе СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Патриотические традиции ветеранов Воздушно-десантных войск, верность присяге и боевому братству помогают нынешнему поколению десантников решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем ВДВ.
Телеграмма президента, адресованная личному составу и ветеранам ВДВ, опубликована на сайте Кремля.
«
"Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что десантники по праву гордятся ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев - солдат и офицеров ВДВ.
"Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины", - добавил президент РФ.
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РоссияВладимир ПутинВоздушно-десантные войска России
 
 
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