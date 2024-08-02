https://ria.ru/20240802/putin-1963569412.html

Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин

Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2024

Верность присяге помогает десантникам решать задачи, заявил Путин

Патриотические традиции ветеранов Воздушно-десантных войск, верность присяге и боевому братству помогают нынешнему поколению десантников решать ответственные... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:32

2024-08-02T00:32

2024-08-02T00:32

россия

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Патриотические традиции ветеранов Воздушно-десантных войск, верность присяге и боевому братству помогают нынешнему поколению десантников решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем ВДВ. Телеграмма президента, адресованная личному составу и ветеранам ВДВ, опубликована на сайте Кремля. "Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции", - подчеркнул Путин. Он отметил, что десантники по праву гордятся ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев - солдат и офицеров ВДВ. "Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240802/belousov-1963568785.html

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россия, владимир путин, воздушно-десантные войска россии