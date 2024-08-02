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Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России
Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России - РИА Новости, 02.08.2024
Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России
Президент РФ Владимир Путин уверен, что военнослужащие Воздушно-десантных войск и впредь будут надёжно стоять на страже независимости России, вносить вклад в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:19
2024-08-02T00:19
2024-08-02T00:19
безопасность
россия
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что военнослужащие Воздушно-десантных войск и впредь будут надёжно стоять на страже независимости России, вносить вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. "Убеждён, вы и впредь будете надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение её обороноспособности и национальной безопасности", - заявил Путин в поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ. Он также пожелал им "успехов на благо Отечества". Телеграмма президента по случаю Дня Воздушно-десантных войск опубликована на сайте Кремля.
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безопасность, россия, владимир путин, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России
Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России
Путин: ВДВ и впредь будут надежно стоять на страже независимости России