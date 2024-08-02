https://ria.ru/20240802/putin-1963568577.html

Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России

Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России - РИА Новости, 02.08.2024

Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России

Президент РФ Владимир Путин уверен, что военнослужащие Воздушно-десантных войск и впредь будут надёжно стоять на страже независимости России, вносить вклад в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:19

2024-08-02T00:19

2024-08-02T00:19

безопасность

россия

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что военнослужащие Воздушно-десантных войск и впредь будут надёжно стоять на страже независимости России, вносить вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. "Убеждён, вы и впредь будете надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение её обороноспособности и национальной безопасности", - заявил Путин в поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ. Он также пожелал им "успехов на благо Отечества". Телеграмма президента по случаю Дня Воздушно-десантных войск опубликована на сайте Кремля.

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безопасность, россия, владимир путин, воздушно-десантные войска россии