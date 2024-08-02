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Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ - РИА Новости, 02.08.2024
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00:05 02.08.2024 (обновлено: 00:17 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/putin-1963567989.html
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ - РИА Новости, 02.08.2024
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ
Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:05
2024-08-02T00:17
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля."Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск. Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев – солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины", - говорится в поздравлении президента.
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воздушно-десантные войска россии, владимир путин, россия
Воздушно-десантные войска России, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем воздушно-десантных войск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.
«
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск. Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев – солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины", - говорится в поздравлении президента.
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Воздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинРоссия
 
 
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