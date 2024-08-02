https://ria.ru/20240802/putin-1963567989.html

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ - РИА Новости, 02.08.2024

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:05

2024-08-02T00:05

2024-08-02T00:17

воздушно-десантные войска россии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля."Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск. Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев – солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины", - говорится в поздравлении президента.

https://ria.ru/20240801/dnr-1963338080.html

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воздушно-десантные войска россии, владимир путин, россия