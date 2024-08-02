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В МЧС оценили ситуацию на дамбе у Орска после поднятия уровня реки Урал
В МЧС оценили ситуацию на дамбе у Орска после поднятия уровня реки Урал - РИА Новости, 02.08.2024
В МЧС оценили ситуацию на дамбе у Орска после поднятия уровня реки Урал
Протечек на дамбе у Орска, где поднимается уровень реки Урал, не обнаружено, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:22
2024-08-02T09:22
2024-08-02T10:15
происшествия
жкх
урал
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Протечек на дамбе у Орска, где поднимается уровень реки Урал, не обнаружено, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области в Telegram-канале. Увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище из-за ливней стало причиной подъема уровня реки Урал выше неблагоприятной отметки в Орске. Неблагоприятным уровнем считается 360 сантиметров, критическим - 700. На утро пятницы уровень Урала у Орска составляет 416 сантиметров, сообщал временно исполняющий обязанности городского мэра Артем Воробьев. За ночь вода поднялась на 13 сантиметров. "Уровень Урала у Орска: 416 см, опасная отметка в 700 см не превышена, протечек в дамбе не обнаружено, продолжаются укрепительные работы. Урал в русле. Уровень Урала у Оренбурга: 323 см, опасная отметка в 930 см не превышена", - написано в сообщении главка. Правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале сообщает, что в Орске специалисты дополнительно наращивают дамбы в районе очистных сооружений, такие же работы проведут в районе улицы Борисоглебской."Угрозы затопления объектов водоканала нет. "РВК-Орск" работает в штатном режиме. На Кумакском водозаборе стабильно функционирует 69 скважин. Дорожная ситуация в регионе не изменилась: по-прежнему закрыты четыре моста и один участок дороги", - сообщают областные власти.В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240729/evakuatsiya-1962707024.html
урал
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происшествия, жкх, урал, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Урал, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС оценили ситуацию на дамбе у Орска после поднятия уровня реки Урал
МЧС: протечек на дамбе у Орска, где поднимается уровень реки Урал, не обнаружено