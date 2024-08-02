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Во Владивостоке арестовали мужчину, который увез чужого ребенка
Во Владивостоке арестовали мужчину, который увез чужого ребенка - РИА Новости, 02.08.2024
Во Владивостоке арестовали мужчину, который увез чужого ребенка
Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, арестован на один месяц и 30 суток, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:26
2024-08-02T05:26
2024-08-02T05:26
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Житель Владивостока, который насильно увез на машине повздорившего с его дочерью мальчика, арестован на один месяц и 30 суток, сообщает прокуратура Приморья. "Мужчина 1983 года рождения, житель краевой столицы, подозреваемый в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, с учетом позиции прокурора заключен под стражу на 1 месяц 30 суток", - говорится в сообщении прокуратуры. Ранее прокуратура Приморья сообщила о проведении проверки после распространения в соцсетях видеозаписи, где мужчина на автомобиле схватил ехавшего на самокате мальчика, силой посадил в машину и скрылся в неизвестном направлении. Полиция установила личности участников конфликта, ими оказались местный житель 1983 года рождения и 9-летний мальчик. Со слов мужчины, он увез ребенка, желая проучить его после конфликта со своей 8-летней дочерью. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, мужчину задержали.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке арестовали мужчину, который увез чужого ребенка
В Приморье арестовали мужчину, увезшего повздорившего с его дочерью мальчика