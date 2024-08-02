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Умерла актриса Людмила Приходько

Умерла актриса Людмила Приходько - РИА Новости, 02.08.2024

Умерла актриса Людмила Приходько

Советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько умерла на 80-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба Волынского областного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:14

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько умерла на 80-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра на своей странице в Facebook*."Ушла из жизни народная артистка Украины Людмила Приходько. Она умерла на 80-м году жизни", — говорится в сообщении.Как отметили в театре, актриса почти 50 лет служила на их сцене, сыграв более 150 ролей в драмах, комедиях, трагикомедиях, поэтических спектаклях и кино. Прощание с Приходько состоится 2 августа в Волынском драмтеатра.Актриса родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. Окончив школу с золотой медалью, поступила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Затем для дальнейшей карьеры выбрала Полтавский театр им. Гоголя. Вышла замуж за режиссера Николая Стефурака, уехала с ним в Тернополь, а в декабре 1976 года — на Волынь.В 1970–1976 годах — актриса Тернопольского музыкально-драматического театра. С 1976 года — актриса Волынского музыкально-драматического театра.На экране дебютировала в 1966 году с фильма "Бурьян". Снималась в таких картинах, как "Прощайте, фараоны!", "Дневной поезд", а также в фильме с Абдуловым и Смоктуновским "Гений".В 1993 году ей присвоили звание Народной артистки Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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