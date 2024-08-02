Суд вынесет приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия 13 ноября
Суд в Делавэре вынесет приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия 13 ноября
© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Суд в штате Делавэр заявил в пятницу, что вынесет приговор сыну президента США Джо Байдена Хантеру по делу о хранении оружия 13 ноября.
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“Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 мск – ред.)”, - следует из постановления.
Таким образом, приговор будет вынесен уже после выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, но Байден еще будет исполнять свои полномочия до 20 января 2025 года. Обвинения против Хантера республиканцы часто используют в предвыборных заявлениях против демократов, однако теперь Джо Байден решил выйти из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
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