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Суд вынесет приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия 13 ноября

Суд вынесет приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия 13 ноября - РИА Новости, 02.08.2024

Суд вынесет приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия 13 ноября

Суд в штате Делавэр заявил в пятницу, что вынесет приговор сыну президента США Джо Байдена Хантеру по делу о хранении оружия 13 ноября. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:12

2024-08-02T22:12

2024-08-02T22:58

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Суд в штате Делавэр заявил в пятницу, что вынесет приговор сыну президента США Джо Байдена Хантеру по делу о хранении оружия 13 ноября. “Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 мск – ред.)”, - следует из постановления. Таким образом, приговор будет вынесен уже после выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, но Байден еще будет исполнять свои полномочия до 20 января 2025 года. Обвинения против Хантера республиканцы часто используют в предвыборных заявлениях против демократов, однако теперь Джо Байден решил выйти из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.

https://ria.ru/20240612/mask-1952303782.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден, камала харрис