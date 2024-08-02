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Захватчику заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор по делу о теракте - РИА Новости, 02.08.2024
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12:00 02.08.2024 (обновлено: 14:36 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/prigovor-1963638670.html
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор по делу о теракте
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор по делу о теракте - РИА Новости, 02.08.2024
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор по делу о теракте
Южный окружной военный суд вынес приговор по первому уголовному делу о подготовке теракта Даниилу Камневу, который в середине июня участвовал в захвате... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:00
2024-08-02T14:36
происшествия
ростов
кисловодск
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор по первому уголовному делу о подготовке теракта Даниилу Камневу, который в середине июня участвовал в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы", — объявил решение судья.По данным гособвинителя, в сентябре 2020 года Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021-го он и его гражданская жена решили взорвать здание отдела МВД по Кисловодску. Они изготовили две самодельные бомбы, но силовики задержали террористов до того, как они устроили взрыв. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел тысячу рублей члену террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в Сирии и Ираке.Уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева, слушалось в Южном окружном военном суде с августа прошлого года. Фигуранту дела предъявили обвинения в участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.В суде Камнев полностью признал свою вину. В ходе прений прокурор просил назначить ему 28 лет лишения свободы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240723/prigovor-1961526851.html
https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html
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происшествия, ростов, кисловодск, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов, Кисловодск, Захват заложников в ростовском СИЗО
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор по делу о теракте

Захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону дали 23 года лишения свободы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подготовке теракта в Кисловодске, один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев во время оглашения приговора
Обвиняемый в подготовке теракта в Кисловодске, один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Обвиняемый в подготовке теракта в Кисловодске, один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев во время оглашения приговора
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор по первому уголовному делу о подготовке теракта Даниилу Камневу, который в середине июня участвовал в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы", — объявил решение судья.
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Участнику захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону вынесли приговор
23 июля, 17:25

В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Силовики ликвидировали большинство преступников, заложников освободили. По уголовному делу о захвате проходят двое выживших — Даниил Камнев и Малик Гандалоев.

По данным гособвинителя, в сентябре 2020 года Камнев присоединился к ячейке экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021-го он и его гражданская жена решили взорвать здание отдела МВД по Кисловодску. Они изготовили две самодельные бомбы, но силовики задержали террористов до того, как они устроили взрыв. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел тысячу рублей члену террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в Сирии и Ираке.
Уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева, слушалось в Южном окружном военном суде с августа прошлого года. Фигуранту дела предъявили обвинения в участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.
В суде Камнев полностью признал свою вину. В ходе прений прокурор просил назначить ему 28 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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