https://ria.ru/20240802/priamurja-1963581886.html

В Приамурье тракторист погиб от удара током, задев провода ЛЭП

В Приамурье тракторист погиб от удара током, задев провода ЛЭП - РИА Новости, 02.08.2024

В Приамурье тракторист погиб от удара током, задев провода ЛЭП

Водитель трактора погиб от удара электрическим током, проводя сельхозработы в охранной зоне ЛЭП в селе Желтоярово в Приамурье, по предварительным данным,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:35

2024-08-02T03:35

2024-08-02T03:35

происшествия

свободненский район

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Водитель трактора погиб от удара электрическим током, проводя сельхозработы в охранной зоне ЛЭП в селе Желтоярово в Приамурье, по предварительным данным, мужчина задел стрелой трактора провода, сообщает пресс-служба компании ДРСК. "В ночь на 1 августа от удара электрическим током погиб 45-летний мужчина, водитель трактора. По предварительным данным, производя сельскохозяйственные работы в охранной зоне ЛЭП, водитель задел стрелой трактора провода", - говорится в сообщении. Трагедия произошла в селе Желтоярово Свободненского района Амурской области. Как уточняют в компании, в таких случаях есть определённый порядок действий, чтобы сохранить жизнь и не погибнуть от удара током. Но мужчина, вероятно, покинул машину неправильно. Отмечается, что энергетики ДРСК регулярно разъясняют водителями большегрузов и крупногабаритной спецтехники правила работы в охранных зонах ЛЭП и технику личной безопасности в критических ситуациях.

https://ria.ru/20240603/moskva-1950205162.html

свободненский район

амурская область

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происшествия, свободненский район, амурская область