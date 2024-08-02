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Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
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20:58 02.08.2024 (обновлено: 20:59 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/postradavshie-1963780575.html
Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
Одиннадцать пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле остаются в больницах, состояние пяти из них, в том числе двоих детей, врачи оценивают как... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:58
2024-08-02T20:59
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
россия
дзержинский район
алексей кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле остаются в больницах, состояние пяти из них, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 11 пострадавших в происшествии в Нижнем Тагиле, среди них пятеро детей. Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что 5 пострадавших, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими и их родственниками работают медицинские психологи, функционирует горячая линия психологической поддержки, добавил Кузнецов.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, россия, дзержинский район, алексей кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Россия, Дзержинский район, Алексей Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В больницах остаются 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле остаются в больницах, состояние пяти из них, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 11 пострадавших в происшествии в Нижнем Тагиле, среди них пятеро детей. Состояние пяти пострадавших, в том числе двоих детей, врачи оценивают как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что 5 пострадавших, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими и их родственниками работают медицинские психологи, функционирует горячая линия психологической поддержки, добавил Кузнецов.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
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ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеРоссияДзержинский районАлексей КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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