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Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2024
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Надежные люди
 
20:41 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/pomosch-1963776340.html
Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР
Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2024
Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР
Казаки Кореновского района Кубани этим летом начали оказывать поддержку детскому противотуберкулезную санаторию в Краснодоне Луганской Народной Республики, в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:41
2024-08-02T20:41
надежные люди
общество
краснодон
луганская народная республика
кореновский район
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Казаки Кореновского района Кубани этим летом начали оказывать поддержку детскому противотуберкулезную санаторию в Краснодоне Луганской Народной Республики, в последний гуманитарный груз вошли средства гигиены, игрушки, канцелярия и детские вещи, рассказал РИА Новости атаман Дядьковского станичного казачьего общества Алексей Шевченко. Казаки вместе с неравнодушными жителями станицы Дядьковской собрали и отправили в начале июня первый гуманитарный груз в детский противотуберкулезный санаторий в городе Краснодон на территории ЛНР. "Вторую посылку дети получили 24 июля. Туда вошли около 50 коробок со средствами гигиены, игрушки, канцелярия, детские вещи, картины и книги. Пункт сбора в диспансер организовывала у себя дома жительница станицы Дядьковской Наталья Быковская", - сказал Шевченко. По словам собеседника агентства, казаки продолжают поддерживать контакт с санаторием. В планах - организовать поездку к первому сентября, чтобы собрать и привезти детям всё необходимое для обучения.
https://ria.ru/20240426/shefstvo-1942632714.html
краснодон
луганская народная республика
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общество, краснодон, луганская народная республика, кореновский район
Надежные люди, Общество, Краснодон, Луганская Народная Республика, Кореновский район

Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР

© Фото : Кореновское районное казачье обществоГуманитарный груз для детского противотуберкулезного санатория в Краснодоне
Гуманитарный груз для детского противотуберкулезного санатория в Краснодоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Кореновское районное казачье общество
Гуманитарный груз для детского противотуберкулезного санатория в Краснодоне
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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Казаки Кореновского района Кубани этим летом начали оказывать поддержку детскому противотуберкулезную санаторию в Краснодоне Луганской Народной Республики, в последний гуманитарный груз вошли средства гигиены, игрушки, канцелярия и детские вещи, рассказал РИА Новости атаман Дядьковского станичного казачьего общества Алексей Шевченко.
Казаки вместе с неравнодушными жителями станицы Дядьковской собрали и отправили в начале июня первый гуманитарный груз в детский противотуберкулезный санаторий в городе Краснодон на территории ЛНР.
"Вторую посылку дети получили 24 июля. Туда вошли около 50 коробок со средствами гигиены, игрушки, канцелярия, детские вещи, картины и книги. Пункт сбора в диспансер организовывала у себя дома жительница станицы Дядьковской Наталья Быковская", - сказал Шевченко.
По словам собеседника агентства, казаки продолжают поддерживать контакт с санаторием. В планах - организовать поездку к первому сентября, чтобы собрать и привезти детям всё необходимое для обучения.
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Надежные людиОбществоКраснодонЛуганская Народная РеспубликаКореновский район
 
 
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