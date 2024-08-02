https://ria.ru/20240802/pomosch-1963776340.html

Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР

Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2024

Кубанские казаки помогают детскому санаторию в ЛНР

Казаки Кореновского района Кубани этим летом начали оказывать поддержку детскому противотуберкулезную санаторию в Краснодоне Луганской Народной Республики, в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:41

2024-08-02T20:41

2024-08-02T20:41

надежные люди

общество

краснодон

луганская народная республика

кореновский район

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Казаки Кореновского района Кубани этим летом начали оказывать поддержку детскому противотуберкулезную санаторию в Краснодоне Луганской Народной Республики, в последний гуманитарный груз вошли средства гигиены, игрушки, канцелярия и детские вещи, рассказал РИА Новости атаман Дядьковского станичного казачьего общества Алексей Шевченко. Казаки вместе с неравнодушными жителями станицы Дядьковской собрали и отправили в начале июня первый гуманитарный груз в детский противотуберкулезный санаторий в городе Краснодон на территории ЛНР. "Вторую посылку дети получили 24 июля. Туда вошли около 50 коробок со средствами гигиены, игрушки, канцелярия, детские вещи, картины и книги. Пункт сбора в диспансер организовывала у себя дома жительница станицы Дядьковской Наталья Быковская", - сказал Шевченко. По словам собеседника агентства, казаки продолжают поддерживать контакт с санаторием. В планах - организовать поездку к первому сентября, чтобы собрать и привезти детям всё необходимое для обучения.

https://ria.ru/20240426/shefstvo-1942632714.html

краснодон

луганская народная республика

кореновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, краснодон, луганская народная республика, кореновский район